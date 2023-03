Byl by to kvalitní tým. Takto by vypadala jedenáctka z hráčů, kteří nyní hostují ze Slavie v jiných klubech

Slavia má momentálně na hostování v jiných klubech šestnáct hráčů, kteří mají v Edenu platnou smlouvu. Z těchto borců by se dal poskládat kompletní tým, a rozhodně by měl velmi slušnou kvalitu. Jak by tato jedenáctka vypadala, na to odpovídají následující kapitoly.

Brankář: Jakub Markovič (FK Pardubice) Brankář Jakub Markovič přišel do Edenu v roce 2017, kdy mu bylo teprve 15 let, z Olomouce. Od té doby v akademii pražského klubu vyrostl v jeden z gólmanských příslibů do budoucnosti. V sezoně 2019/20 si odbyl debut v nejvyšší soutěži a odchytal dvě utkání. V minulém ročníku byl na hostování v Mladé Boleslavi, kde si připsal další start a v současné sezoně je dočasně v Pardubicích. Jednadvacetiletý talent nastoupil do 14 ligových střetnutí a sedmkrát byl zvolen „Hráčem utkání“. Se Slavií má podepsaný kontrakt do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Michal Tomič (Mladá Boleslav) Třiadvacetiletý slovenský obránce Michal Tomič působil od roku 2020 ve Slovácku, kam přišel jako volný hráč z Žiliny, a v Uherském Hradišti se stal oporou mužstva. Povedla se mu také podzimní část aktuální sezony, ale protože odmítl prodloužit kontrakt, zamířil do Slavie, která o něho projevovala velký zájem. V Edenu se ale Tomič setkal s obrovskou konkurencí na pravém okraji obrany, takže jej sešívaní vyexpedovali na hostování do konce ročníku do Mladé Boleslavi. Smlouvu v pražském klubu má podepsanou do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Filip Prebsl (Slovan Liberec) Devatenáctiletý Filip Prebsl je odchovancem Slavie, která ho loni v únoru pustila na hostování Liberce. Ligovou premiéru si odbyl v aktuální sezoně, v níž dostává překvapivě mnoho prostoru na hřišti. Naskočil do sedmnácti ligových utkání a jen čtyřikrát nebyl v základní sestavě. V Edenu jistě s potěšením sledují jeho výkonnostní růst a už se těší na jeho návrat. Hostování, stejně jako platná smlouva, mu vyprší po skončení sezony. Podle portálu TransferMarkt jeho tržní cena činí 350 tisíc eur, ale brzy zřejmě vyskočí o pořádný kus nahoru. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Maksym Talovjerov (LASK Linec) Maksym Talovjerov se stal jednou z posil Slavie během loňského zimního přestupního období. Dvaadvacetiletý stoper zaujal skauty pražského klubu výkony v Českých Budějovicích, kde od sezony 2019/20 odehrál 47 ligových utkání. Mladý Ukrajinec sice nepřišel jako okamžitá posila do základní sestavy, v Edenu s ním ale do budoucna zřejmě počítají, protože mu nabídli k podpisu smlouvu, která vyprší až v prosinci roku 2026. Loni na jaře naskočil v sešívaném dresu do 11 střetnutí, ale v červenci ho Slavia poslala na hostování do konce roku do Liberce. Na severu Čech odehrál na podzim 13 utkání a dal i jeden gól – trefil se v domácím zápase proti Teplicím a přispěl k vysoké výhře 5:1. Po návratu dlouho v Edenu nepobyl a na začátku února se stěhoval do Rakouska, kde bude do konce sezony hostovat v lineckém LASKu. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Tomáš Vlček (FK Pardubice) Tomáš Vlček se nejlépe cítí na postu stopera, ale nedělá mu problém naskakovat ani na levém okraji obrany. Dvaadvacetiletý odchovanec Slavie zatím za sešívané neodehrál ve Fortuna lize ani minutu a první starty si zapisuje do statistik až v současné sezoně v dresu Pardubic, kde je na hostování do konce sezony 2023/24. Na východě Čech si vede velmi dobře. Odehrál 20 utkání, pokaždé byl v základní sestavě a ani jednou nebyl střídán. Na kontě má už také první branku. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: Michal Beran (Bohemian Praha 1905) Fotbalové vzdělání získával záložník Michal Beran v akademiích Slovácka, Bohemians a Liberce, odkud ho v srpnu 2020 koupila Slavia. Pražané nechali mladého hráče ještě na hostování na severu Čech a předloni v červenci ho zapůjčili do Pardubic, kde byl do konce prosince. Na začátku loňského února pak byl vyexpedován opět na hostování a momentálně hájí barvy Bohemians. V aktuální sezoně odehrál 15 utkání a zaznamenal dvě asistence. V Edenu má podepsanou smlouvu do konce ročníku 2023/24. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Marek Icha (FK Pardubice) Na začátku aktuální sezony si záložník Marek Icha odbyl debut v seniorském týmu Slavie. Odehrál tři zápasy, ve kterých dal jeden gól a k němu přidal dvě asistence. Následně ho klub pustil na hostování do konce ročníku do Pardubic. Do Edenu přestoupil loni v lednu v pouhých devatenácti letech z Táborska, ale pražský klub ho nechal nejdříve hostovat ve Vlašimi. Se Slavií má podepsaný kontrakt do roku 2024 a jeho cena od loňského června vyskočila téměř na dvojnásobek. Nyní podle portálu TransferMarkt činí asi 400 tisíc eur. Momentálně je však na marodce se zraněním stehenního svalu a jeho návrat na hřiště není možné odhadnout. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Filip Blecha (Zbrojovka Brno) Na začátku loňského ledna si pořídila Slavia do kádru záložníka Filipa Blechu z Vlašimi, ale v Edenu se ani neohřál a už putoval zase pryč. Pražský klub ho poslal na hostování do Brna, kde bude do konce ročníku 2022/23. V aktuální sezoně naskočil pětadvacetiletý borec v dresu Zbrojovky do 15 utkání, ale do statistik branek a asistencí se dosud nezapsal. Foto: Profimedia.cz

Ofenzivní záložník: Matěj Valenta (Slovan Liberec) Ofenzivní záložník Matěj Valenta je odchovancem Slavie, v jejímž dresu debutoval v nejvyšší soutěži dospělých v sezoně 2018/19. Naskočil však jen osm minut do jediného utkání a od té doby se v sešívaném triju na hřišti neobjevil. Pražané ho poslali na hostování do Ústí nad Labem a posléze odešel do Českých Budějovic, kde se mu hodně dařilo. Dokonce tak, že opět přilákal pozornost Slavie, která ho z jihu Čech koupila loni v létě zpět. Už v září byl však vyexpedován na hostování do Liberce. Tam dosud odehrál 13 utkání a vstřelil jeden gól. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Moses Usor (Lask Linec) Dva nigerijští útočníci odešli během ledna ze Slavie. Zatímco Yira Sor už patří belgickému Genku, jednadvacetiletý Moses Usor sice může působit v sešívaném dresu až do konce sezony 2024/25, kdy mu končí platná smlouva v Edenu, ale do konce aktuálního ročníku bude na hostování v Rakousku. Talentovaný mladík má všechny předpoklady, aby jeho tržní cena rostla. Od loňského dubna, kdy přišel do Prahy, se zvedla dvacetkrát a nyní činí dva miliony eur. V podzimní části sezony odehrál 15 ligových utkání a dal v nich čtyři góly. Foto: Profimedia.cz