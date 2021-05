„Bůh a po něm já.“ Připomeňte si nejlepší hlášky kouče Josého Mourinha

„Je neuvěřitelné vidět ty skvělé hráče, kteří ani napodruhé nedokázali postoupit ze skupiny. Stát se to Realu Madrid, novináři by mě ani nenechali vrátit se zpátky,“ rýpl si před lety tehdejší trenér Bílého baletu José Mourinho do Roberta Manciniho, bývalého kouče Manchesteru City. Řeč byla pochopitelně o Lize mistrů, která pro klub z Manchesteru skončila tenkrát už podruhé v řadě v základní skupině.

Kouč, který kromě Realu Madrid vedl také Chelsea, Inter Milán Porto, Manchester United a nedávno skončil v Tottenhamu, byl známý vtipnými narážkami a komentáři na adresu hráčů, trenérů i rozhodčích. Neomaleným chováním si však udělal také spoustu nepřátel.

Pokochejte se nejlepšími hláškami, které portugalský trenér, jenž od nadcházejícího ročníku povede AS Řím, vypustil během dosavadní kariéry z úst. Stojí to opravdu za to.

„Prosím, neříkejte o mně, že jsem arogantní. Jsem evropským šampiónem a myslím, že jsem jedinečný.“ (v roce 2004 poté, co s Portem vyhrál Ligu mistrů)

„Kdybych chtěl snadnou práci, zůstal bych v Portu – krásná modrá židle, pohár Ligy mistrů, Bůh a po něm já.“ (po přestupu do Chelsea)

„Moje žena je se psem v Portugalsku. Můj pes je s mojí ženou, takže Londýn je v bezpečí, velká hrozba je zažehnána.“ (uklidňoval obyvatele Londýna po tom, co jeho yorkshirský teriér opustil Anglii)

„Myslím, že Wenger je někdo, komu v Anglii říkáte voyeur. Existují lidé, kteří mají doma velký teleskop, koukají s ním ostatním do oken a sledují, co právě dělají. Wenger musí být jedním z nich.“ (na adresu kouče Arsenalu, později se Wengerovi za toto prohlášení omluvil)

„Pět hodin denně jsem se několik měsíců učil italsky, abych bych schopný komunikovat s hráči, médii a fanoušky. Rannieri byl v Anglii pět let a měl problémy říct dobré ráno a dobré odpoledne.“ (hledal příčiny v neúspěchu Claudia Ranieriho na lavičce Chelsea)

„Styl, jakým hrajeme, je velice důležitý. To máte jako s omeletami a vajíčky. Žádná vajíčka – žádná omeleta! Vše záleží na kvalitě. V supermarketu najdete vajíčka první, druhé nebo třetí jakosti. Některá jsou dražší než jiná a z některých uděláte lepší omelety než z ostatních. Takže když mají ve Waitrose (síť supermarketů – pozn. red.) vajíčka první jakosti , ale vy se tam nemůžete dostat, máte problém.“ (vysvětloval v roce 2007 situaci, do které se Chelsea vinou zranění Lamparda, Ballacka, Carvalha a Drogby, dostala)

„Musíme trénovat hru s deseti hráči, protože když sem přijedu s Chelsea, dohráváme v deseti. Když sem přijedu s Interem, dohráváme v deseti. Trénujeme tak proto, že se to může stát znovu.“ (odpověď na otázku, jakým způsobem připravuje Real Madrid na zápas s Barcelonou)

„Možná, že si dal k snídani místo mléka pivo nebo skleničku vína.“ (na adresu fanouška Sheffieldu United, který hodil po Lampardovi láhev s vodou)

„Když hráč Manchesteru City ukázal na dvě vteřiny půlku zadku, tak to byla noční můra. Ale tohle byla opravdová noční můra.“ (komentoval nepříjemnou srážku Joey Bartona s Petrem Čechem)

„Podívejte se, já jsem trenér, ne Harry Potter. On je sice kouzelník, ale žádná kouzla ve skutečnosti neexistují. Kouzla jsou fikce, fotbal je skutečný.“ (k fanouškům Realu Madrid, aby od něho na lavičce „Bílého baletu“ nečekali zázraky)

Foto: Profimedia.cz