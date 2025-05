Budoucnost Viktorie? 4 teenageři, kteří v sezoně 2024/25 nastoupili v dresu Plzně

Část 1 / 5



Jhon Mosquera, Jan Kopic a Lukáš Hejda odehráli v aktuální sezoně v barvách Plzně alespoň jedno střetnutí ve věku 34 let. Na opačné straně tohoto spektra najdeme čtyři talenty, kteří naskočili na hřiště ještě před dovršením dvacátých narozenin. Tyto talentované přísliby Viktorie do budoucnosti najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 5 4. Tom Slončík – 19 let, 7 měsíců, 14 dní Jako kometa se zjevil v jarní části prvoligové soutěže v předminulém ročníku tehdy osmnáctiletý Tom Slončík. Jeho otec Petr je bratrancem bývalého reprezentanta Radka Slončíka, a hrával na přelomu tisíciletí ve zlínském dresu. Syn debutoval v nejvyšší soutěži také ve žlutomodrých barvách. Ligovou premiéru si odbyl v domácím střetnutí se Spartou (2:3), do konce sezony pak nastřádal celkem 15 startů, z toho jedenáct v základní sestavě. Na konto si připsal dvě branky a stejný počet asistencí. Šestkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. V Plzni pro ně nebylo místo. 7 hráčů, kteří v zimě opustili Viktorku. Jak se jim nyní vede? I v minulé sezoně měl talentovaný mladík důvěru trenérů. Odehrál 31 ligových utkání a osmkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Nastřílel pět branek. Ve Zlíně měl smlouvu do roku 2025, ale bylo jasné, že klub, který sestoupil do druhé ligy, jej neudrží. V létě zamířil do Plzně, jíž se upsal do roku 2028. V podzimní části sezony se objevil v devíti zápasech a dal dvě branky, kvůli hernímu vytížení však v Plzni rozhodli, že pro něj bude lepší hostování v klubu, kde dostane více času na hřišti, a pustili je do konce ročníku do Hradce Králové. V dresu votroků zatím odehrál 14 utkání, všechny v základní sestavě, dal dva góly a přidal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 3. Jan Paluska – 19 let, 4 měsíce, 7 dní Stoper Jan Paluska se objevil v nejvyšší soutěži dospělých už v sezoně 2023/24, v níž naskočil do pěti zápasů. Ještě větší porci si ukousl v tomto ročníku. V základní části se objevil v sedmi zápasech a na hřišti byl také ve všech čtyřech dosavadních kolech ve skupině o titul. Až na poslední duel proti Olomouci, kdy musel střídat pro podezření z otřesu mozku, všechna střetnutí absolvoval jako člen základní jedenáctky a hrál od úvodního do závěrečního hvizdu. Člen mládežnických reprezentačních výběrů má v Plzni podepsanou smlouvu do roku 2027 a na západě Čech si od svého odchovance hodně slibují. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 2. James Bello – 19 let, 3 měsíce, 22 dní V nejvyšší ligové soutěži se dosud nigerijský útočník James Bello neobjevil, ale debut v prvním týmu v soutěžním střetnutí si už odbyl. Bylo to v předkole Evropské ligy v domácím utkání se skotským Hert of Midlothian. Na hřiště přišel z lavičky a odehrál závěrečnou půlhodinu, takže byl u výhry 1:0. Většinu sezony však strávil v rezervním týmu a hrál ve třetí lize. V 15 zápasech se prezentoval šesti góly a pěti asistencemi, takže naznačil, že v něm vězí docela zajímavý potenciál. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 1. Jiří Panoš – 16 let, 8 měsíců, 5 dní Jiří Panoš je benjamínkem v sestavě Plzně. Když loni 20. července naskočil do debutového utkání v nejvyšší soutěži dospělých, bylo mu 16 let, osm měsíců a pět dní. Od té doby si zapsal v ligové soutěži do statistik 15 startů, z toho tři v základní sestavě, a jednu asistenci. Odchovanec Viktorie nastoupil také v šesti zápasech Evropské ligy. Jelikož je na očích a podává nadějné výkony, jde cena talentovaného záložníka a člena reprezentace do 20 let vytrvale nahoru. Podle portálu TransferMarkt se nyní pohybuje kolem 45 milionů korun. Foto: Profimedia.cz