Budoucnost Slavie? 5 mladých cizinců, kteří během zimy přišli do Edenu

Sešívaní však myslí i na budoucnost. Do Slavie během zimy přišlo hned pět mladých cizinců, kteří by se jednou mohli stát oporami. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Slavia vkročila do jarních ligových bojů dobře, aktuálně má v čele tabulky už desetibodový náskok. Sešívaný kádr během zimy (zatím) neopustila žádná z opor, kouč Jindřich Trpišovský má k dispozici hodně silný a zkušený tým.

💬 „Je to pro mě obrovský krok dopředu, velikost Slavie je s bulharskými týmy neporovnatelná. Vždy se mi líbil Ederson, každý zápas jsem ho sledoval a snažil se mu stylem chytání přiblížit,“ říká Alex Bozhev po přesunu do Edenu. 🇧🇬 Celý rozhovor 👉 https://t.co/yGkaUb4Evd pic.twitter.com/g5oyn04IiD

Sahmkou Camara (Guinea)

Posila do defenzivy. Jednadvacetiletý guinejský stoper dorazil z druholigového švýcarského celku FC Stade Lausanne Ouchy. „Jsem střední obránce a má hra je založena na rychlosti. Jsem atletický typ fotbalisty, ale nebojím se jít také do ostrého souboje,“ řekl o sobě. Sešívaní jej obratem poslali hostovat do Karviné.

