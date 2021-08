Budoucnost fotbalu? Co třeba s míči z močových měchýřů prasete?

Je to nechutné, zní to nepravděpodobně, ale přesto je to pravda. Britský „umělec“ John O'Shea se snaží vyrobit fotbalový míč moderními metodami bioinženýrství - pomocí buněk z prasečího močového měchýře.