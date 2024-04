Budoucnost Baníku. 3 klíčoví mladí hráči, kteří prodloužili smlouvy v Ostravě

V lize dosud odehrál 57 zápasů. V minulém ročníku dal svůj první ligový gól, letos má na kontě už šest nahrávek. Ze sestavy vytlačil kapitána Filipa Kaloče a patří k pilířům souboru trenéra Pavla Hapala. Jiří Boula, jenž do Ostravy přišel z Táborska, má smlouvu do roku 2027.

Ostravský klenot měl smlouvu ještě na příští rok, fanoušci Baníku se ale báli, že Matěj Šín „uteče“ jinam. Teď jim ovšem spadl kámen ze srdce. Devatenáctiletý talent, jenž už se dostal i do kádru reprezentačních lvíčat, patří k oporám slezského týmu. Nastupuje v základu, letos dal dvě branky. Smlouvu teď má do roku 2027.

Co bude s Kaločem?

Čtyřiadvacetiletý Filip Kaloč se vypracoval v klíčovou postavu Baníku. Nastupoval v základu, dokonce se stal kapitánem. Jenže na podzim ze sestavy vypadl, zasáhl jen do devíti zápasů a v zimě odešel do druholigového Kaiserslauternu. V Německu hraje pravidelně, s týmem postoupil do finále německého poháru. Kaiserslautern má na hráče i opci, na jeho návrat do Baníku to nevypadá.

