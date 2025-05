Budoucí hvězdy. 5 supertalentovaných mladých hokejistů, o které se strhne v letošním draftu NHL největší boj

5. Victor Eklund (Švédsko)

Útočník Victor Eklund by mohl být jedním z mála mladých hokejistů mezi první desítkou draftu, kteří nehrají v zámořských juniorských ligách. Osmnáctiletý borec je odchovancem Djurgardenu, za který naskočil do nejvyšší soutěže dospělých už v 16 letech. V sezoně 2024/25 patřil k oporám mužstva. Ve 42 zápasech posbíral 31 bodů (19+12) v základní části a další dva góly a pět asistencí přidal v play-off, po němž se mohl radovat z mistrovského titulu. Po zásluze získal ocenění pro nejlepšího mladého hráče ligy. Bronzový medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let může jít ve stopách svého staršího bratra Williama, který byl draftován v roce 2021 jako sedmý v celkovém pořadí Žraloky ze San Jose. Nyní už patří mezi opory týmu a jeho velké přísliby do budoucnosti. Victor by mohl jít v draftu na řadu ještě o něco dříve, reálné je umístění v první pětce. V Evropě zřejmě