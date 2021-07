Budoucí hvězdy. 5 nejlepších mladých obránců, o které se (zřejmě) strhne v draftu NHL největší boj

4. Simon Edvinsson (Švédsko)

Téměř dvoumetrový bek Simon Edvinsson má dokonalé fyzické parametry na to, aby se uplatnil v NHL. Skauti ho stylově přirovnávají k Sethu Jonesovi. Navzdory postavě hromotluka je to vynikající bruslař, který dovede držet krok s daleko lehčími protivníky. Dobře brání, umí to s hokejkou a rád podporuje ofenzívu. Na ledě má dokonalý přehled a krizové situace dokáže řešit s pozoruhodným klidem. Jednou by z něho mohla být defenzivní hvězda NHL.