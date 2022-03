Budou tu navždy? Těchto 5 týmových rekordů v NHL už (asi) nikdo nepřekoná

I když to nelze úplně vyloučit, je dost možné, že řadu rekordů v NHL už nikdy nikdo nepokoří. V následujících kapitolách najdete pět týmových statistických záznamů, které už žádná další sezona (téměř určitě) nezmění.

Nejdelší bodová šňůra

Od 14. října 1979 až do 6. ledna 1980 - téměř tři měsíce si užívali hokejisté Philadelphie Flyers šňůry zápasů, ve kterých dokázali bodovat. Bylo jich pětatřicet, z toho 25 vítězství. Deset zbylých zápasů sice prohráli, ale až v nastaveném čase. Z možných 70 bodů tak Letci vytěžili v tomto období rovných šedesát.

Lídři historických statistik. 9 Čechů, kteří jsou klubovými rekordmany v NHL

Nejblíže se k tomuto rekordu se od té doby dostali hráči Chicaga Blackhawks v sezoně 2012/13, kteří získali alespoň bod ve čtyřiadvaceti po sobě jdoucích zápasech. To však není ani 70 procent výkonu, který předvedli Flyers. Philadelphia ve zmíněném ročníku došla až do finále, ale bitvu o Stanley Cup prohrála v šesti zápasech s New Yorkem Islanders.