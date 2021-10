Budou tu navždy? 5 rekordů pěti ligových brankářů, které už nikdo nemusí překonat

Co mají společného Horst Siegl, Vratislav Lokvenc nebo David Lafata? Jejich úkolem bylo střílení branek. A že jich během kariéry dali požehnaně. Na druhé straně ale stojí gólmani, které útočníci někdy dokážou znemožnit, jindy jsou ale za hrdiny zase oni. Brankáři patří k nejdůležitějším postavám všech týmů, a pokud chytí fazonu, tak to stojí za to.

Některým gólmanům se povedly neuvěřitelné (i docela bizarní) kousky a do historie se zapsali tak, že je z ní nikdo jen tak nevymaže. Vybrali jsme pět „nepřekonatelných“ rekordů strážců ligových svatyní. Najdete je v následujících kapitolách.