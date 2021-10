Budou tu navždy? 4 individuální rekordy nejvyšší české fotbalové ligy, které už asi nikdo nepřekoná

Když David Lafata nastřílel v sezoně 2011/12 25 branek (tehdy ještě v dresu Jablonce), zdálo se, že vytvořil rekord, který tu bude hodně dlouho. Jenže vydržel pouze sedm let. V ročníku 2018/19 byl totiž k nezastavení jiný snajpr - Rus Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi. Pravda, díky novému formátu soutěže mohl odehrát (a odehrál) více utkání než Lafata, přesto je jeho 29 branek ve 32 zápasech výkonem, který budou jeho následovníci v příštích letech překonávat jen s největším úsilím, a kdo ví, zda se jim to někdy podaří.

Přišel, viděl, zvítězil. Bořek Dočkal před sezonou 2013/14 posílil Spartu, se kterou ihned získal titul. Přispěl k němu výraznou měrou. Dal sice jen dva góly, hned devatenáct jich ale dokázal připravit. Jen pro srovnání, lídr této statistiky v minulé sezoně měl na kontě 10 asistencí a tím lídrem byl opět Dočkal. To, co se mu před pár lety povedlo, asi hned tak někdo nezopakuje.

Nejdelší série bez inkasované branky v sezoně: 902 minut (Petr Čech – 2001/02)

Vraťme se do sezony 2001/02. Byl to druhý ročník gólmana Petra Čecha v tuzemské lize a první ve Spartě, kde držel neprůstřelnost dlouhých 902 minut. Branku pustil na půdě Bohemians a gól to byl hodně hloupý, Klokani i jeho zásluhou vyhráli 2:1. V sezoně 2019/20 to vypadalo, že by na tento rekord mohl zaútočit Ondřej Kolář ze Slavie, který však nakonec udržel čisté ligové konto „jen“ 788 minut. Záznam, kterou ustanovil Čech, už zřejmě nikdo nepřekoná.

Foto: Profimedia.cz