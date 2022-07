Budou tu navždy? 10 rekordů z historie NHL, které už (zřejmě) nikdy nikdo nepřekoná

„Nikdy neříkej nikdy“, tvrdí jedno známé rčení. Přesto si navzdory němu troufáme tvrdit, že v případě určitých hokejových rekordů z NHL se na tuto poučku můžeme vykašlat a říci, že některé z nich už nikdy nikdo nepřekoná. V následujících kapitolách najdete deset statistických záznamů, kterých se to bezesporu týká.

Doug Jarvis - nejvíc odehraných zápasů v řadě (964) Jestliže si někdo zaslouží titul „Železný muž NHL“, pak je to bezpochyby kanadský útočník Doug Jarvis, který odehrál 964 utkání bez toho, aniž by jediné vynechal. Jeho úctyhodná série začala v roce 1975 a skončila o dvanáct let později. Jarvis překonal rekord, který držel Garry Unger, jenž zvládl bez jediné absence odehrát 914 duelů. 11 legend NHL mezi nimiž se ocitl Jaromír Jágr, když získal Masterton Trophy Tento rekord už nejspíš nepřekoná žádný hokejista, protože od sedmdesátých a osmdesátých let se hra radikálně změnila. Hokej je rychlejší, silovější a dynamičtější, tím pádem hrozí hráčům větší riziko zranění. Dnes je skoro vyloučené, aby někdo zvládl odehrát dvanáct kompletních sezon bez zdravotní újmy a nechyběl aspoň v jediném střetnutí.

Washington Capitals - nejméně vítězství v sezoně (8) Nejtragičtějším týmem v NHL během sezony 2021/22 byl Montreal, který vyhrál jen 22 zápasů. Co je to ale proti „výkonu“ Washingtonu Capitals ze sezony 1974/75. Mužstvo, které absolvovalo tento ročník, je považováno za nejhorší celek v historii NHL. Aspoň statisticky – Capitals totiž vyhráli jen osm utkání. Zároveň drží nelichotivý rekord v nejmenším počtu dosažených bodů získaných v jedné sezoně (21). 5 týmových rekordů v NHL, které už (zřejmě) nikdy nikdo nepřekoná Proč tento rekord už asi žádné jiné mužstvo nepřekoná? V NHL, kde platí platové stropy, se už zřejmě nikdy nenajde tým, který by absolutně převyšoval všechny ostatní a zároveň ani takový, který by na tom byl výkonnostně tak bídně jako Washington v polovině 70. let minulého století.

George Hainsworth – nejvíc vychytaných čistých kont v jedné sezoně (22) V sezoně 1928/29 odchytal kanadský brankář George Hainsworth v dresu Montrealu 22 zápasů, aniž by v nich inkasoval gól. Byla to rovná polovina utkání, do nichž během tohoto ročníku nastoupil. Dominik Hašek a 7 dalších nejlepších brankářů v historii světového hokeje Prostý fakt, že rekord existuje už téměř sto let, je dostatečně výmluvný. Když vezmeme v potaz, že v sezoně 2021/22 byl v tomto ohledu nejlepší Jakob Markstrom z Calgary, který nasbíral devět čistých kont, pak je celkem zřejmé, že se překonání tohoto záznamu nejspíš nikdy nedočkáme. V moderní historii NHL se Hainsworthovi nejvíc přiblížil Tony Esposito, který v roce 1967 udržel čistý štít v 15 duelech. Foto: Profimedia.cz

Edmonton Oilers – nejvíc nastřílených gólů v jedné sezoně (446) V sezoně 1983/84 neexistovala v NHL větší ofenzivní síla, než jakou disponoval Edmonton. Olejáři nasázeli soupeřům během základní části soutěže 446 branek. Nikdo se moc nedivil, když si pak v play-off došli pro svůj první Stanley Cup v historii klubu. Mužstvo táhli dva nejlepší útočníci tehdejší doby – Wayne Gretzky a Mark Messier. Spolu nimi byla v týmu řada dalších elitních ofenzivních hráčů. Je velice nepravděpodobné, že by se podobná esa ještě někdy sešla v jednom mančaftu. Ale i kdyby se tak stalo, dnes by tito borci hráli proti daleko kvalitnějším obráncům. Jen pro představu – nejproduktivnějším týmem ročníku 2021/22 byla v základní části soutěže Florida, která měla na kontě 340 branek…

New York Islanders – nejdelší řada vítězných sérií v play-off (19) Přelom 70. a 80. let minulého století patřil v NHL newyorským Ostrovanům. Islanders vyhráli mezi lety 1980 až 1983 čtyřikrát Stanley Cup a v play-off vytvořili úctyhodný rekord v počtu vítězných sérií bez přerušení. Bylo jich devatenáct. FOTO: Dresy všech týmů v NHL před 21 lety a nyní. Vypadají teď lépe, či hůř? Během této vítězné šňůry hrál tým pětkrát ve vyřazovacích bojích a čtyřikrát vyhrál nejcennější trofej. Je to rekord, který je platný napříč všemi nejpopulárnějšími severoamerickými sporty. A proč nebude asi nikdy zlomen? V New Yorku Islanders se totiž sešla výjimečná dynastie hráčů. Odborníci o nich dodnes tvrdí, že šlo o „nejlépe pracující mužstvo v dějinách NHL“, v němž měl každý své specifické místo a nezaměnitelnou roli. Nic podobného dnes už v soutěži nenajdete.

Wayne Gretzky – nejvíc nastřílených branek v jedné sezoně (92) Nastřílet v základní části sezony 50 branek, to už je výkon hodný obdivu. Co to ale je proti zápisu Wayna Gretzkyho ze sezony 1981/82. Fenomenální kanadský útočník tehdy nasázel soupeřům 92 gólů! 10 nejlepších hokejistů všech dob, kteří už ukončili sportovní kariéru I kdyby dnes některý hokejista střílel v průměru jeden gól na utkání (což je utopie), stále by mu na výkon legendární devětadevadesátky chybělo deset tref. Nejblíže se v tomto tisíciletí ke Gretzkymu přiblížil v ročníku 2007/08 Rus Alexandr Ovečkin, který nastřílel 65 branek, což bylo něco jako zázrak. Těžko by někdo zvládl přidat k tomuto výkonu ještě 28 gólů navrch… Foto: Profimedia.cz

Montreal Canadiens – nejvíc účastí ve finále Stanley Cupu v řadě (10) V letech 1951 až 1960 měli místo ve finálové sérii o Stanley Cup zabukované hráči Montrealu Canadiens. Žádný jiný celek v dlouhé historii soutěže nehrál o nejcennější trofej tolikrát v řadě. Šestkrát svou účast proměnili Kanaďané ve vítězství. Zbožňovaní a uctívaní. 10 legendárních kapitánů Montrealu Canadiens Stalo se to ještě v dobách, kdy v NHL hrálo jen šest klubů. Dnes, v době platových stropů a rozmělnění největších talentů díky draftům do 32 mužstev, už je něco podobného prakticky vyloučeno.

Wayne Gretzky – nejvíc kanadských bodů v jedné sezoně (215) V průběhu posledních sezon v NHL (vyjma zkráceného ročníku 2012/13) se vítězové kanadského bodování základní části soutěže pohybovali v průměru těsně nad stovkou kanadských bodů. Premiant ročníku 2021/22 Connor McDavid skončil na čísle 123. Co je to ale proti výkonu legendárního kanadského útočníka Wayna Gretzkyho, který v sezoně 1985/86 nasbíral 215 bodů za 52 gólů a 163 asistencí. K této metě už budou jeho následovníci vždycky jen zbožně vzhlížet… Foto: Profimedia.cz

Teemu Selänne – nejvíc nastřílených branek v nováčkovské sezoně (76) V sezoně 1992/93 vlétl do NHL finský blesk Teemu Selänne způsobem, jaký tato soutěž nezažila. Fenomenální útočník ve své nováčkovské sezoně nastřílel 76 branek. Od té doby se k tomuto supervýkonu nikdo nepřiblížil a nejspíš už ani nepřiblíží. Toto číslo je téměř nedosažitelné i pro největší současné persony NHL. Jde o fenomenální zápis, který se podaří jen jednou v dějinách. Foto: Profimedia.cz