Budou tu navždy. 10 nejúžasnějších a těžko překonatelných rekordů sportovní historie

„Nikdy neříkej nikdy“, tvrdí jedno známé rčení. Přesto si navzdory němu troufáme tvrdit, že v případě určitých sportovních rekordů se na tuto poučku můžeme vykašlat a říci, že některé z nich už nikdy nikdo nepřekoná. V následujících kapitolách najdete deset statistických záznamů, kterých se to bezesporu týká.

10. Wilt Chamberlain – nejvyšší průměr bodů na zápas během jedné sezony NBA (50,4) Nastřílet v jednom basketbalovém utkání 50 bodů, to už je úctyhodný výkon. Ale představte si, že byste na toto číslo dosahovali v každém zápase v průběhu celé sezony. To je přesně to, co předvedl v ročníku 1961/62 v NBA Wilt Chamberlain. A to bylo ještě v dobách, kdy neexistovaly koše za tři body! Neuvěřitelné… Foto: Profimedia.cz

9. Bill Mosienko – nejrychlejší hattrick v historii NHL (21 vteřin) Je to vůbec možné? V dnešní době už asi ne, ale 23. března 1952 to možné bylo. Kanaďan Bill Mosienko v dresu Chicaga Blackhawks nastřílel tři góly do sítě New Yorku Rangers během 21 vteřin. A kdyby se jeho další střela neodrazila od tyče, mohl mít ve statistikách čtyři branky během 45 vteřin. U všech tří gólů asistoval Gus Bodnar. Foto: Profimedia.cz

8. Golden State Warrirors – nejvíc vítězství v jedné sezoně (73) Žádný basketbalista v historii nebyl víc závislý na vítězství než Michael Jordan. To je věc, která ho odlišuje od ostatních superhvězd. Jeho touha po výhrách nebyla nikdy zřetelnější než v sezoně 1995/96, kdy celek Chicago Bulls pod jeho taktovkou vyhrál 72 zápasů v základní části sezony. Doma Bulls ztratili pouhá dvě utkání. Až do sezony 2015/16 to vypadalo jako absolutně nepřekonatelný rekord, ale v dubnu roku 2016 jej překonali hráči celku Golden State Warriors. „Nenapadlo by mě, že se tenhle zápis někdy změní. Ani za milion let ne,“ říkal trenér Warriors Steve Kerr, který s Chicagem v sezoně 1995/96 slavil 72 vítězství coby hráč. K překonání rekordu pogratuloval týmu i legendární Michael Jordan a zámořská média psala o Warriors jako o jednom z nejlepších týmů v historii NBA. Foto: Profimedia.cz

7. Bill Russel – nejvíc mistrovských titulů v NBA získaných jedním hráčem (11) Pouze dva kluby v NBA dokázaly vyhrát titul šampiona více než šestkrát. Američan Bill Russel to během třináct roků dlouhé kariéry zvládl jedenáctkrát. Je bláhové si myslet, že se najde ještě někdo, kdo vyhraje víc prstenů pro vítěze NBA, než má prstů na rukou… Foto: Profimedia.cz

6. Cal Ripken Jr. – nejvíc odehraných zápasů v řadě v MLB (2632) Od 30. května 1982 do 19. září 1998 odehrál americký baseballista Carl Ripken neuvěřitelných 2632 zápasů v Major League Baseball, aniž by jediný vynechal. Během sedmnácti sezon měl výjimečné štěstí na zdraví a jeho zápis ve statistikách už jen těžko někdo překoná. Foto: Profimedia.cz

5. Wilt Chamberlain – nejvíc doskoků v jednom utkání NBA (55) Doskočit 55 míčů během jednoho basketbalového zápasu? Kdyby se jednalo o součet pěti hráčů, proč ne, ale Wilt Chamberlain na toto číslo dosáhl v roce 1960 v utkání Philadelphie Warriors proti Bostonu. Od šedesátých let minulého století se k tomuto číslu nikdo ani nepřiblížil. Nejblíže byl v roce 1985 Charles Oakley s 35 doskoky. Foto: Profimedia.cz

4. Wilt Chamberlain – nejvyšší počet odehraných minut v průměru na zápas (48,5) Jedno basketbalové utkání v NBA trvá 48 minut. Jen málokterý hráč je však odehraje úplně celé. Wiltu Chamberlainovi se však v sezoně 1961/62 podařilo něco neuvěřitelného – během základní části soutěže měl ve statistikách v průměru 48,5 odehraných minut na jedno utkání. Jordan, nebo James? Kdo je nejlepším hráčem basketbalové historie? Jak je to možné? Chamberlain v průběhu sezony odehrál všechny minuty ve všech zápasech základní části a k tomu nasbíral v průměru další půlminutu za utkání, jež došla do prodloužení. To je zápis, který už nemá šanci nikdo ze současných hráčů překonat. Foto: Profimedia.cz

3. Wilt Chamberlain – nejvíc bodů v zápase NBA (100) Je dost těžké si představit, že rovnou stovku bodů dokázal nastřílet během jediného basketbalového utkání jen jeden hráč. V sezoně 1961/62 v utkání Philadelphia Warriors – New York Knicks to zvládl Wilt Chamberlain. Utkání tehdy vyhrál domácí tým i díky jeho úžasnému výkonu výsledkem 169:147. Dodnes je jediným hráčem, jemuž se něco podobného v NBA podařilo a nejspíš se to už nikdy nezmění. Foto: Profimedia.cz

2. Boston Celtics – nejvíc mistrovských titulů v NBA v řadě (8) Vyhrát dvakrát po sobě jakoukoli soutěž, to už vyžaduje hodně kvalitní a talentovaný tým. Vyhrát třikrát v řadě, to už je opravdu něco a když se to mančaftu podaří čtyřikrát, je to skoro zázrak. Když takovou věc dokáže celek v nejkvalitnější basketbalové soutěži na světě, pak už je to snad víc než zázrak. Tým Boston Celstics to zvládl mezi lety 1959 – 1966 osmkrát v řadě! Šňůra mistrovských titulů mohla být ještě o dost delší. Celtics byli totiž mistři i v sezoně 1957 a pak i letech 1968 a 1969. Kdyby jim trofej neunikla v letech 1958 a 1967, mohla jejich série čítat třináct vítězství. I tak je to ale těžko opakovatelný výkon. Foto: Profimedia.cz