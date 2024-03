Budou si balit kufry? 7 hráčů, kteří by v létě mohli opustit Manchester United

Marcus Rashford (Anglie) – 26 let

Necelé čtyři měsíce poté, co Marcus Rashford debutoval v dresu Manchesteru United, už dostal první šanci v seniorské reprezentaci Albionu a zahrál si také na Euru ve Francii. Stal se tehdy ve věku 18 let a 228 dní nejmladším hráčem, který reprezentoval Anglii na evropském šampionátu. Na Old Trafford se stal Rashford nepostradatelným, fantasticky se mu povedla minulá sezona, ale v té současné už to tak slavné není. V Premier League zaznamenal pět branek v 25 zápasech a občas čelí výtkám, je „líný“ a hraje „žalostně“. Vzhledem k tomu, že Kylian Mbappé odejde v létě z Paris Saint-Germain do Realu Madrid, spekuluje se o tom, že ho měl v Parku Princů nahradit. Portál TransferMark uvádí, že má hodnotu 70 milionů eur. V Manchesteru by takový obchod nejspíš přivítali, protože by se zbavili břemene Rashfordova týdenního platu ve výši 300 tisíc liber týdně.