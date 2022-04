Budou si balit kufry? 5 hráčů, kteří by v létě mohli opustit Manchester United

Letní přestupové období bude pro nového trenéra Manchesteru United (ať už se jím stane kdokoli) příležitostí přebudovat kádr. „Odnést“ odchodem z Old Trafford by to mohlo i pět fotbalistů, které najdete v následujících kapitolách.

Paul Pogba (Francie) – 29 let V létě roku 2016 se stal Paul Pogba nejdražším hráčem fotbalové historie a mnozí od něho očekávali v novém působišti zázraky. To se ale nestalo a na hlavu francouzského reprezentanta se čas od času snáší kritika, což však nic nemění na faktu, že je to špičkový fotbalista. Miliardová jedenáctka. Takhle by vypadal nejdražší tým všech dob podle přestupových částek Během 151 ligových zápasů dokázal nastřílet v dresu Manchesteru United 29 branek a připravil pro své spoluhráče řadu gólových šancí. Přesto jeho účinkování na Old Trafford budí vzhledem k astronomické přestupové ceně rozpaky a už nějaký čas se spekuluje o jeho odchodu z klubu. Pokud z Manchesteru odejde, pak to bude zcela zdarma, protože platná smlouva mu vyprší na konci června a on se stane volným hráčem. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota 55 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Eric Bailly (Pobřeží slonoviny) – 27 let Manchester United chce v létě podepsat špičkového stopera. Pokud ho najde, zřejmě se tím zpečetí dny Erica Baillyho na Old Trafford. Bailly se stal jedním ze čtyř prvních nákupů manažera Josého Mourinha, které uskutečnil v létě roku 2016 po příchodu do klubu. A zpočátku to vypadalo, že je tím nejpovedenějším. Byl levnější než Pogba, na hřišti působil výrazněji než Mchitarjan a na rozdíl od Zlatana Ibrahimoviče byl nesmírně perspektivní. Ale jeho výkony měly kolísavou tendenci a v současném ročníku nastoupil jen do čtyř ligových zápasů. Fakt velké prachy. Toto je 28 nejdražších nákupů v historii Manchesteru United Smlouvu má podepsanou do roku 2024 a jeho cena pohybuje kolem osmi milionů eur a stále padá dolů. Na doby, kdy byla na 35 milionech eur, může jen nostalgicky vzpomínat. V zimním přestupovém období projevoval o jeho podpis zájem AC Milán. Foto: Profimedia.cz

Edinson Cavani (Uruguay) – 35 let Uruguayský snajpr Edinson přišel na Old Trafford na podzim roku 2020 jako volný hráč z francouzského Paris Saint-Germain. V minulém ročníku oderál 26 střetnutí, ve kterých nastřílel deset branek a kouč Ole Gunnar Solskjaer vyvinul obrovské úsilí, aby zkušeného borce loni v létě přesvědčil k prodloužení kontraktu o další sezonu. Toto je 55 nejdražších přestupů fotbalové historie Příchod Cristiana Ronalda do týmu však změnil jeho roli a on v současném ročníku dostává velmi málo hracího času na hřišti. Trápí ho také častá zranění. Od srpna byl už šestkrát na marodce a zmeškal už 22 utkání. Momentálně je mimo hru kvůli problémům s lýtkovým svalem. V létě téměř jistě z Manchesteru odejde. Foto: Profimedia.cz

Anthony Martial (Francie) – 26 let Francouzského útočníka Anthonyho Martiala byste v současnosti v sestavě Manchesteru United hledali marně – je totiž na hostování ve španělské Seville, které skončí na konci sezony. Na Old Trafford se už ale pravděpodobně nevrátí. Loni v březnu poznamenalo jeho kariéru vážné zranění kolenních vazů a na někdejší výkony už po uzdravení nenavázal. V Manchesteru má platnou smlouvu do roku 2024 a podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota 28 milionů eur. Foto: Profimedia.cz