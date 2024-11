Budou sešívaní lovit na severu? 3 hráči ze Švédska, kteří byli spojováni se Slavií

Noel Törnqvist (22 let, brankář)

S brankáři Slavia na první pohled žádný problém nemá. Jenže situace se může rychle změnit. Co kdyby v zimě odešel Antonín Kinský a Jindřich Staněk by se uzdravil později, než se předpokládalo? I proto se objevily spekulace o možném příchodu Noela Törnqvista. Dvaadvacetiletý švédský gólman, který prošel mládežnickými reprezentačními výběry své země, patří Mjällby, kde má smlouvu ještě na dva roky. Jeho tržní cena je podle portálu transfermarkt.de 1,2 milionu eur.