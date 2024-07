Budou se stěhovat? 5 českých hráčů z EURA, kteří během léta mohou změnit dres

Nejlepším českým fotbalistou na EURU byl Lukáš Provod, ten ale bude nejspíš pokračovat ve Slavii. Dres změnili Tomáš Chorý, jenž zamířil z Plzně do Slavie, nebo Ladislav Krejčí, který se už před turnajem domluvil na přestupu ze Sparty do Girony.

Proti Portugalsku začal v základu David Douděra, další dva zápasy už odehrál David Jurásek. Bohužel ale bylo vidět, že letos nehraje v takové pohodě, jako když ještě válel ve Slavii. Třiadvacetiletého wingbeka loni koupila za velké peníze Benfika, jenže už v zimě odešel hostovat do Hoffenheimu. Ani tam se ovšem příliš neprosadil, co s ním bude dál?

Ondřej Lingr

Nese se s ním jedna zajímavá vizitka – pětadvacetiletý Ondřej Lingr funguje jako skvělý žolík. Platilo to ve Slavii, fungoval tak ve Feyenoordu i na EURU. Výkony českého týmu dokázal vždy zvednout, on sám by ale nejradši hrál každý zápas od začátku. Stejně jako v klubu z Rotterdamu, jemuž patří. Loni tolik prostoru nedostal, otázkou je, jak s ním naloží nový kouč Brian Priske. Pokud by nehrál, zřejmě by řešil hostování.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia