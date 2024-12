Budou se dít věci. 3 známi hráči, které Pavel Vrba může přivést do Líšně

Ti dva se moc dobře znají. Milana Petrželu trenér Vrba vedl v Plzni, kde hbitý záložník patřil k oporám. Společně prožili spoustu úspěchů. Petrželovi je 41 let a stále pokračuje v profesionální kariéře, byť ve Slovácku během podzimu zapsal jen osm ligových startů. Z Uherského Hradiště proto nejspíš odejde, končit ale ještě nemusí. Líšeň by pro něj mohla být hodně zajímavá.

Pokračování 3 / 4

Radim Řezník

V roce 2011 opustil Baník a zamířil do Plzně, ve které byl až do uplynulého léta. Radim Řezník sice několikrát bojoval se zdravotními problémy, dlouho ale patřil k oporám západočeského týmu, ze kterého se dostal i do reprezentace. Na podzim hrál ČFL za Domažlice, teď by se ale mohl posunout o stupínek výš. Pětatřicetiletý krajní bek je spojován s Líšní.

Foto: Profimedia.cz