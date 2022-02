Bude to žhavé léto. 4 Češi, kteří by mohli zamířit do anglické Premier League

V anglické Premier League aktuálně působí čtyři čeští fotbalisté. Toto číslo by se ale v létě mohlo navýšit. Kteří Češi by mohli do Anglie odejít? Podívejte se.

Patrik Schick Zářil na EURU a skvělou formu má i v aktuálním bundesligovém ročníku. Patrik Schick má na kontě už devatenáct branek a fanoušci Leverkusenu se začínají bát, že o něj přijdou. O šestadvacetiletého kanonýra se údajně zajímá Paris Saint-Germain, ale do hry o něj se vkládají také kluby z Anglie. Konkrétně Manchester City a teď i konkurenční United. Bude zajímavé sledovat, zda se Schick v létě bude stěhovat, nebo zůstane v Leverkusenu. Foto: Profimedia.cz

Adam Hložek Není otázkou, zda odejde, ale kam to bude. Sparťanský klenot hraje svůj poslední rok v české lize a poté vyrazí do světa. Zajímá se o něj německý Dortmund nebo nizozemský Ajax, devatenáctiletého útočníka však lákají i do Anglie. Nejvíc se hovoří o zájmu West Hamu, ale taky Liverpoolu. V létě okolo něj bude pořádně rušno. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Antonín Barák Do Premier League by se v létě mohl stěhovat i Antonín Barák. Sedmadvacetiletý reprezentační záložník italského celku Hellas Verona letos nabral parádní formu a na kontě má už devět branek. Podle zahraničních médií si vysloužil zájem milánského AC, ale také celků z anglické Premier League. Do té ho údajně vábí Tottenham, bohatý Newcastle, ale taky West Ham, ve kterém by mohl rozšířit českou kolonii. Spolupráce bývalého záložníka Příbrami či Slavie s Tomášem Součkem by mohla fungovat. Foto: Profimedia.cz

Ladislav Krejčí Kdyby se loni na jaře nezranil, tak by se nejspíš dostal na EURO. A kdo ví, jakým směrem by se poté vyvíjela jeho kariéra. Takto ale Ladislav Krejčí zůstal ve Spartě, kde opět patří k lídrům a pilířům družiny trenéra Vrby. Dvaadvacetiletý defenzivní štít, který umí hrát i na stoperu, má skvěle nakročeno a může pomýšlet na zahraniční angažmá. Podle slov agenta Pavla Pasky měl v létě nabídku z Premier League. Třeba se jí dočká i letos... Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia