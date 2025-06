Bude to (tentokrát) stačit na titul? 4 posily, které (zatím) získala hokejová Sparta

Sparta se v letošních bojích play-off dostala do semifinále, v němž ale nestačila na brněnskou Kometu a na extraligový titul tak čeká už skoro dvě desetiletí. Pražany po neúspěšné sezoně opustili Petr Hauser, Tomáš Tomek, Michal Moravčík, Ondřej Mikliš, Vojtěch Mozík, Valtteri Kemiläinen, Mikka Salomaki, Vladimír Sobotka a Miroslav Forman. Holešovický klub už ale získal čtyři zajímavé posily. Najdete je v následujících kapitolách.

Jakub Sirota (obránce) – 26 let

Klub v sezoně 2024/25: HC Olomouc

Bilance v sezoně 2024/25: 52 zápasů – 23 bodů (3+20)

Rodák z Kroměříže později hokejově vyrůstal v Přerově a ve Zlíně, v roce 2016 se však obránce Jakub Sirota vypravil za Atlantik a sedm sezon působil v zámořských ligách USHL, NAHL a NCAA. Před ročníkem 2023/24 se vrátil do vlasti a upsal se Olomouci. V dresu hanáckého klubu předváděl dva roky solidní výkony, na které by od příští sezony mohl navazovat ve Spartě. S Pražany podepsal kontrakt do roku 2028.

