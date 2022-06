Bude to stačit na titul? Podívejte se na pět posil, které (zatím) přivedla Sparta

Sparta se letos dostala do finále, v tom ale nestačila na Třinec a na extraligový titul tak čeká už patnáct let. Pražany po sezoně opustil Matěj Machovský nebo Filip Chlapík, Sparta ale taky získala pět zajímavých posil. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Jakub Kovář

Zkušený gólman působil řadu let v KHL, kde si udělal velmi dobré jméno. Během uplynulé sezony musel kvůli zdravotním problémům ukončit angažmá v Jekatěrinburgu, poté ale zamířil do Švýcarska a rychle se dostal zpátky do skvělé formy. S Curychem postoupil až do finále, tím ale svou misi ve Švýcarsku uzavřel a po letech se vrátil do extraligy. Jakub Kovář bude v novém ročníku hájit branku Sparty.

Foto: Martin Sekanina / CNC / Profimedia