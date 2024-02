Bude to stačit na postup? Podívejte se, které cizince v zimě přivedla brněnská Zbrojovka

Vedení Zbrojovky si ale moc dobře uvědomovalo, že bylo třeba kádr posílit. Ovšem získat „hotové“ posily do druhé ligy, to není snadný úkol. I proto Brno v zimě přivedlo tři cizince. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Devatenáctiletý univerzál se stal první dánskou posilou v klubové historii. Od roku 2021 byl hráčem dánského SønderjyskE, za které v této sezoně odehrál i několik zápasů. Na zimním soustředění zasáhl taky do utkání proti Slavii. V Brně podepsal smlouvu do konce sezony s následnou opcí.

Těsně před startem jarní části sezony do Brna přišel zkušený Simon Falette. Dvaatřicetiletý guinejský reprezentant bude za Zbrojovku hrát minimálně do konce sezony. Prošel tureckou, francouzskou i německou nejvyšší soutěží, ve které odkopal 35 bundesligových zápasů. Hrával například za Lorient, Frankfurt nebo Fenerbahce. Do léta hájil barvy tureckého Hataysporu, od té doby byl bez angažmá.

Pokračování 5 / 5

Přišli i Sváček s Pernicou

Zbrojovka získala taky dvě zajímavé posily z Plzně. Do Brna se vrací zkušený stoper Luděk Pernica (na snímku), který už za tým před časem hrával. Do Zbrojovky odešel poté, co už s ním Viktorka přestala počítat. Další posilou je šestadvacetiletý gólman Dominik Sváček, který ze západu Čech dorazil na hostování s opcí. Na jaře by měl krýt záda Martinu Berkovcovi.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia