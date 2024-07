Bude to stačit na další titul? 4 posily, které v létě přišly do Třince

Oceláři nešli do minulé sezony jako největší favorit. Přeci jen, kádry Pardubic i Sparty byly nabušenější. Stejně tomu bude nejspíš i letos, přesto Třinec může dojít zase na vrchol.

Nový Voženílek? Může být. Justin Adamo měří téměř dva metry, váží přes 110 kilogramů. Jeho dominantou je silový hokej, soupeřům se umí dostat pod kůži. Šestadvacetiletý francouzský reprezentant odehrál pět zápasů na posledním světovém šampionátu, na turnaji dal dva góly a přidal jednu nahrávku. Několik let nastupoval v zámoří, v uplynulém ročníku si připsal i 21 startů v AHL za Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Životopis jednatřicetiletého rodáka z Klatov je hodně bohatý. Marek Hrbas hrával v zámoří, byl i v KHL, v extralize nastupoval za Spartu, Vítkovice, Mladou Boleslav, Litvínov či Kometu. Působil i ve Zlíně a v létě přišel na zkoušku do Třince, kde bude bojovat o místo v kádru. Před rokem takto k Ocelářům na zkoušku dorazil Adam Polášek, jenž nakonec uspěl a pomohl k titulu.

Bohumil Jank

Další zkušená tvář do defenzivy. Dvaatřicetiletý Bohumil Jank už dříve v Třinci nějaký čas byl, většinu kariéry ale odehrál za Hradec Králové. Dres Mountfieldu oblékal i v minulé sezoně. Za Oceláře odehrál mezi lety 2016 a 2018 celkem 83 zápasů. „Před šesti lety jsem spoustě lidí slíbil, že udělám všechno pro to, abych se jednou do třinecké organizace vrátil,“ řekl po svém příchodu pro klubový web.

