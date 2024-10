Bude to souboj Davida s Goliášem. 3 hráči Manchesteru City, kteří mají vyšší tržní cenu než celý tým Sparty

V létě se významnou měrou zasloužil o to, že Španělsko na mistrovství Evropy vyhrálo titul kontinentálních šampionů a byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, ale naneštěstí pro národní tým i jeho anglického zaměstnavatele se v polovině září vážně zranil. Se zpřetrhanými kolenními vazy musel na operaci a do konce tohoto ročníku se na hřišti neobjeví.

1. Erling Haaland (Norsko) – 200 milionů eur

Erling Haaland byl ještě před pár lety patrně nejsledovanějším fotbalovým teenagerem v Evropě. Norský reprezentant, který je synem někdejšího hráče Nottinghamu Forest, Leedsu a Manchesteru City Alfa-Inge Haalanda, je téměř dvoumetrovým útočníkem. Do povědomí širší veřejnosti se nejprve dostal na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2019, kde si devíti brankami vystřílel Zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra turnaje. Všechny je nasázel v jediném utkání proti Hondurasu, které Norové vyhráli 12:0.

Střeleckou formu si pak přenesl i do rakouské a posléze do německé nejvyšší soutěže, kde hrál v dresech Salcburku, respektive Dortmundu. Bylo jasné, že Borussia mimořádný talent dlouho neudrží. V roce 2022 se přestěhoval do Manchesteru City.

I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Citizens získali v osobě Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Brzy však bylo zcela jasné, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový.

V 35 zápasech premiérové sezony Premier League dokázal Haaland nastřílet neuvěřitelných 36 branek a zaznamenat čtyři hattricky, což byl nejlepší vstup do soutěže v její historii. V minulém ročníku sice malinko polevil, ale i tak se blížil k průměru jednoho vstřeleného gólu na utkání. V neuvěřitelné fazoně vstoupil do aktuální sezony. Sedm utkání mu stačilo na to, aby nasázel soupeřům deset gólů. Vypadá to, že obránce (nejen) v Premier League čeká pár pořádně perných sezon. Podle portálu TransferMarkt je s cenovkou 200 milionů eur momentálně nejcennějším fotbalistou na světě.

