Bude to jeden z nich, nebo někdo jiný? 10 favoritů na Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce mistrovství Evropy

Kdo se stane nejlepším kanonýrem mistrovství Evropy v Německu? Kdybychom to věděli, už máme vsazeno. Téměř jisté však je, že to bude hráč mužstva, které dokráči aspoň do semifinále turnaje. Tak to obvykle bývá a jinak tomu asi nebude ani tentokrát.



Kdo se připojí na seznam střelců, kteří opanovali některý z dřívějších šampionátů, a na němž najdeme jména jako Gerd Müller, Michel Platini, Marco van Basten, Alan Shearer, Patrick Kluivert či Milan Baroš? Vybrali jsme desítku borců, kteří jsou před startem turnaje v Rusku pasováni podle bookmakerů sázkových kanceláří za největší favority na zisk Zlaté kopačky pro nejlepšího kanonýrka. Najdete je v následujících kapitolách.

Phil Foden (Anglie) Phil Foden zažil fantastickou sezonu 2020/21. V 26 ligových zápasech (z toho byl sedmnáctkrát v základní sestavě), nastřílel tehdy dvacetiletý mladíček devět branek a pět dalších připravil pro spoluhráče. A v podobném duchu pokračoval i v následujících ročnících, včetně toho současného. Jsou skvělí a pekelně drazí. 10 útočníků z anglické Premier League, kteří mají v současnosti nejvyšší tržní cenu Na třiadvacetiletém hráči se pozitivně projevuje důvěra kouče Pepa Guardioly, který se ho nebál na startu kariéry postavit proti nejkvalitnějším soupeřům a Foden se v zápasech s Liverpoolem, Manchesterem United či Chelsea ukázal v tom nejlepším světle. Jeho technické kousky s balonem, intuice a všestrannost ho staví nad většinu jeho vrstevníků v Premier League. Vypadá to, že z něho vyrostla velká světová hvězda. Tomu odpovídá i jeho aktuální cena, kterou portál TransferMarkt vyčísluje na 130 milionů eur. Na Euru v Německu by měl být smrtelnou ofenzivní zbraní anglického výběru. Foto: Profimedia.cz

Bukayo Saka (Anglie) Bukayo Saka byl už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 32 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech. V Arsenalu hraje nejčastěji na pravém křídle, ale umí také operovat na opačné straně hřiště. Perspektivní jedenáctka. Ideální tým anglické Premier League v sezoně 2023/24, složený z hráčů do 23 let V prvním celku Gunners debutoval v sezoně 2018/19. V minulém ročníku naskočil do všech 38 utkání v Premier League a zaznamenal 14 gólů a 11 asistencí. V tom současném má na kontě po 34 odehraných zápasech 16 přesných tref a devět nahrávek. Saka je výkonnostní stálicí v sestavě Gunners. V každém střetnutí ze sebe dostane to nejlepší. Jeho role v týmu je naprosto nepostradatelná a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Klíčovou úlohu bude hrát bezpochyby i na mistrovství Evropy v Německu. Foto: Profimedia.cz

Álvaro Morata (Španělsko) Když se Álvaro Morata vrátil v létě roku 2016 po dvou úspěšných sezonách v Juventusu Turín zpátky do Realu Madrid, odkud v roce 2014 odcházel do Itálie za 20 milionů eur, asi čekal, že si zahraje v dresu Bílého baletu trochu víc. To se ale nestalo. Morata, který je mistrem Evropy do 19 let z roku 2011 a o dva roky později se podílel na španělském triumfu na šampionátu hráčů do 21 let, tehdy patřil mezi netalentovanější mladé hráče ve španělské La Lize. Uměl podržet balon a chytře rozehrát, byl silný ve vzdušných soubojích a často býval pro svůj styl hry přirovnáván ke krajanovi Fernandu Morientesovi. Byl to pracovitý a obětavý fotbalista, a toho si byli vědomi v Chelsea. Když Chelsea utrácí jako splašená. 10 nejdražších posil v historii londýnského klubu Do Anglie nakonec zamířil v roce 2017 za hodně vysokou částku, která se blížila k 70 milionům eur. Na Stamford Bridge ale pobyl jen půldruhé sezony, podílel se na triumfu v Evropské lize a výhře v FA Cupu, a následně „zmizel" v Atlétiku Madrid. I nyní je hráčem madridského klubu a na jeho výkony si tam rozhodně nemohou stěžovat. V současném ročníku nasázel soupeřům v La Lize 14 branek ve 29 utkáních, pálilo mu to také v Lize mistrů, kde si zapsal do statistik pět přesných tref v devíti zápasech. Na evropském šampionátu bude jistě patřit k uchazečům o Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje. Foto: Profimedia.cz

Antoine Griezmann (Francie) Útočník Antoine Griezmann už ve 14 letech opustil Francii a zamířil do španělského Realu Sociedad, kde vyrostl v jednoho z nejtalentovanějších hráčů současnosti. V devatenácti letech poprvé nakoukl do La Ligy a během čtyř sezon se vypracoval v žádané zboží na přestupním trhu. Poté, co v ročníku 2013/14 nastřílel v dresu Realu Sociedad ve 34 ligových zápasech 16 branek, přišla nabídka z Atlétika Madrid, kam v létě roku 2014 zamířil za 30 milionů eur. Ve francouzské reprezentaci dosud odehrál 127 utkání, ve kterých nastřílel 44 gólů. Na mistrovství Evropy ve Francii byl jednou z největších hvězd a o jeho služby se ucházely nejbohatší velkokluby, ale až v roce 2019 změnil adresu a přestěhoval se za 120 milionů eur do Barcelony. Fatální přehmaty. Toto je 20 nejhorších nákupů v historii fotbalové Barcelony Moc dlouho tam však nepobyl - od sezony 2021/22 už je opět v Atlétiku, kam odešel za pouhých 20 milionů eur. Odborníci už předem odhadovali, že tento přestup se nepovede, protože Griezmann hrál na stejném postu jako Messi, takže pokud měli být oba společně na hřišti, musel se posunout na pozici, která mu nebyla zcela vlastní. Za dva roky nastřílel skromných 22 ligových branek a jen čtyřikrát se zapsal mezi střelce v Lize mistrů. Vzhledem k tomu, kolik za jeho podpis Barca zaplatila, bylo jeho působení na Camp Nou velkým zklamáním. Po návratu do madridského celku už je to ale zase ten obávaný ofenzivní zabiják jako kdysi. V současné sezoně nastřílel v 29 ligových utkáních 13 gólů, dalších šest přidal v deseti zápasech Ligy mistrů. V boji o královskou korunu pro nejlepšího střelce turnaje v Německu je třeba s ním vážně počítat. Foto: Profimedia.cz

Romelu Lukaku (Belgie) O belgickém reprezentantovi se mluvilo jako o velkém talentu už od jeho mládežnických let. Protože v nabitém kádru Chelsea nezískal Romelu Lukaku stálé místo, pustili ho ze Stamford Bridge nejdříve na hostování do West Bromwiche a později do Evertonu. A dobře udělali. Místo toho, aby seděl na lavičce nebo jen epizodně nastupoval v dresu Blues, dostával v Evertonu maximální prostor ukázat, co v něm vězí. A že toho bylo opravdu dost. Během 31 ligových zápasů v sezoně 2013/14 nasázel soupeřům 15 gólů. Stáli 35 milionů eur a víc. 29 nejdražších nákupů v historii Manchesteru United Před ročníkem 2014/15 se hostování změnilo v přestup a z mladého forvarda se stal klíčový hráč liverpoolského mužstva. Vydržel v něm do léta roku 2017, kdy jeho podpis draze vybojoval Manchester United. Na Old Trafford zamířil za téměř 85 milionů eur. Po dvou letech zamířil do Interu Milán, kde zažil patrně nejlepší část kariéry. V létě 2021 přestoupil z Interu Milán za 113 milionů eur do Chelsea, ale v londýnském klubu byli z jeho výkonů zklamání a v médiích se několik měsíců horlivě spekulovalo o jeho odchodu ze Stamford Bridge. K tomu také nakonec došlo – v minulé sezoně hostoval v Interu, v té současné hraje v dresu AS Řím. I když možná nemá takovou střeleckou fazonu jako v dobách nejvyšší výkonnosti, bylo by chybou jej podceňovat. Střílet góly pořád umí velice dobře a efektivně. Foto: Profimedia.cz

Olivier Giroud (Francie) Francouzský mistr světa z roku 2018 Olivier Giroud jako by odmítal stárnout. Ostřílený forvard má hodně pestrý fotbalový životopis. V sezoně 2011/12 byl členem týmu Montpellieru, který šokoval vítězstvím v Ligue 1. Na titulu se tehdy podílel 21 brankami v 36 zápasech a vysloužil si přestup do Arsenalu. Na Emirates Stadium pak strávil necelých šest let a vybojoval šest trofejí. Pak během více než tří ročníků v Chelsea pomohl k výhře v Lize mistrů i v Evropské lize. VIDEO: 6 nejkrásnějších gólů, které dal Arsenal během éry trenéra Wengera Od roku 2021 sází góly v dresu AC Milán. S Rossoneri se radoval v roce 2022 z italského titulu. I v 37 letech je nepostradatelným tahounem mužstva. V aktuální sezoně se mu střelecky opět daří – ve 32 ligových zápasech dal 14 gólů a na osm dalších nahrál. Foto: Profimedia.cz

Jude Bellingham (Anglie) Jude Bellingham přišel v červenci roku 2020 za 30 milionů liber z Birminghamu do Dortmundu a stal se nejdražším sedmnáctiletým fotbalistou v historii. V dresu City působil od sedmi let. Když mu bylo 16 roků a 38 dní, odbyl si debut v prvním týmu, čímž se stal nejmladším hráčem v historii Birminghamu. V barvách Borussie pak debutoval 14. září 2020 v základní sestavě v pohárovém utkání proti Duisburgu, v němž přispěl jedním gólem k výhře 5:0 a stal se nejmladším střelcem klubu v historii ve všech soutěžích. O pět dní později si odbyl premiéru v Bundeslize a hned si připsal do statistik asistenci. Zatraceně drahé zboží. 6 fotbalistů, jejichž tržní cena od 1. července 2023 vylétla nejvíc nahoru Bellingham je nesmírně silný na balonu, ale taky poctivý v defenzívě. Hráč, který prošel všemi mládežnickými výběry Anglie, je obrovským talentem a příslibem do budoucna. V minulém zimním přestupovém období se psalo o zájmu Manchesteru City, Liverpoolu a Chelsea, v létě o jeho podpis sváděl boj Real Madrid s Manchesterem United. Nakonec získal dvacetiletého anglického reprezentanta za 103 milionů eur Bílý balet a on velice rychle dokázal, že to nebyly vyhozené peníze, ale naopak skvělá investice. Uznávaný fotbalový novinář Fabrizio Romano už v srpnu poznamenal, že Jude Bellingham je „nejlepší posilou roku". V 26 zápasech v La Lize nastřílel 18 branek a k nim přidal čtyři asistence. Portál TransferMarkt uvádí, že jeho současná tržní cena činí 180 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Cristiano Ronaldo (Portugalsko) Proč je v tomto výběru Cristiano ronaldo asi není třeba zdůvodňovat. I v 39 letech je to smrtelně nebezpečný útočník a i když už nehraje v žádné s nejlepších evropských soutěží, pořád dokazuje, že patří mezi světovou ofenzivní elitu. V současné sezoně saúdskoarabské ligy dal v dresu celku Al-Nassr 32 branek v 27 zápasech, střílí mu to stále i národním týmu. Z pozice nejlepšího kanonýra evropského turnaje se radoval před třemi lety, kdy se o první místo dělil s Patrikem Schickem. Foto: Profimedia.cz

Harry Kane (Anglie) Útočník Harry Kane je jedním z dlouhodobě nejkonzistentnějších fotbalistů na evropském kontinentě. Třicetiletý borec byl až do konce minulé sezony ikonou a největší hvězdou Tottenhamu, s londýn

Pokračování 11 / 11 1. Kylian Mbappé (Francie) Pětadvacetiletý útočník Paris Saint-Germain Kylian Mbappé je už několik let řazen mezi nejlepší fotbalisty světa. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a před šesti lety už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. K největším hvězdám patřil i na turnaji v Kataru, kde se stal nejlepším střelcem a dovedl Francii opět do finále, kde podlehla až po penaltovém rozstřelu Argentině. GLOSA: Nová doba. Fotbalisté dnes zastiňují kluby, za které hrají Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, odkud ho vykoupili šejkové vlastnící Paris Saint-Germain za 180 milionů eur, čímž z něho udělali jednoho z nejdražších fotbalistů v historii. Dnes je jeho cena podle portálu TransferMarkt stále na této úrovni a je spolu s Erlingem Haalandem a Jude Bellinghamem nejdražším fotbalistou na světě. I během aktuální sezony dokazuje, že to není náhodou. V 11 zápasech Ligy mistrů nasázel osm branek, v Ligue 1 dal 26 gólů v 28 střetnutích. Foto: Profimedia.cz