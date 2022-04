Bude to boj. 5 hvězd Jihlavy, které mohou připravit Jágrovo Kladno o místo v extralize

Kladno se vrátilo do extraligy loni poté, co v sedmizápasové bitvě udolalo Jihlavu a vyhrálo Chance ligu. Letos v jejím finále Dukla narazila na Vsetín. Uspěla a v baráži o extraligu vyzve Rytíře v čele s Jaromírem Jágrem, které čeká těžká práce. Jména pěti největších hvězd současné jihlavské party najdete v následujících kapitolách.

Že je mu už 40 let? Žádný problém. Největší hvězda prvoligového play-off. Tomáš Čachotský dal v patnácti zápasech šest branek, přidal devět asistencí a je nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů. Jeho srovnání s Jaromírem Jágrem bude hodně zajímavé.

Matouš Menšík

Zatímco Čachotskému je už 40 let, Matouš Menšík je teprve na začátku kariéry. Osmnáctiletý útočník působil v posledních dvou letech ve Finsku a v zámoří, v létě se ale vrátil do Jihlavy a poprvé nakoukl i do seniorského týmu. V základní části si připsal jen sedm startů, v play-off ale dostává hodně prostoru a využívá ho na maximum. Na kontě má šest gólů a stejný počet asistencí.

Foto: Profimedia.cz