Bude Slavia v zimě prodávat? 5 hráčů, na kterých mohou v Edenu pořádně vydělat

V Edenu před sezonou věřili, že se sešívaní prokoušou do hlavní fáze Ligy mistrů. To jim však nevyšlo, neprobojovali se ani do Evropské ligy a hrají “jen” v lize Konferenční. Slavia už v létě prodala Davida Zimu s Abdallahem Simou a na několika hráčích by mohla zajímavě vydělat i v zimě. Jména pěti z nich najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Ondřej Kolář Je otázkou, kolik by Slavia jeho prodejem nyní vydělala. Začátek sezony jej totiž nezastihl v ideální formě, zápasil i se zdravotními problémy a pustil do brány Aleše Mandouse. Ještě nedávno byl Ondřej Kolář nejlepším hráčem ligy, teď je ale pouhým náhradníkem. Nice za něj dříve nabízelo 400 milionů korun, sedmadvacetiletý gólman ale ideální čas na přestup prováhal. Slavia by jej však mohla stále prodat za zajímavé peníze, novou motivaci by zřejmě potřeboval i samotný Kolář. Foto: Profimedia.cz

Alexander Bah V Edenu není ještě ani rok, mluví se o něm ale stále. Alexander Bah předvádí v sešívaném dresu parádní výkony a trenérský štáb na něj pěje slova chvály. Okolo čtyřiadvacetiletého dánského beka už v létě kroužil Spartak Moskva a další - možná ještě slavnější zájemci - ho určitě budou lákat i v zimě. Nahlas si říká o velký přestup. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Nicolae Stanciu Slavia by o něj přišla nerada, okolo Nicolae Stancia je ale rušno stále. V létě jej vábil Galatasaray a další kluby se jej nejspíš pokusí získat i tentokrát. Pokud Slavia bude potřebovat peníze, tak by jí prodej osmadvacetiletého rumunského špílmachra rozhodně pomohl. Stále by měl stát více než sto milionů korun. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Peter Olayinka Nigerijský křídelník byl v létě jednou nohou v Kodani, Peter Olayinka ale neprošel zdravotní prohlídkou a v Edenu zůstal. Část sezony promarodil, už se ale vrátil do základní sestavy a během podzimu dal v lize čtyři branky. O odchodu šestadvacetiletého ofenzivního šikuly se mluví déle, dojde k němu tentokrát? Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia