Bude se Nečas v NHL opět stěhovat? Zájem by mohla mít řada ambiciózních klubů

V lednu poprvé od svého příchodu do NHL měnil dres, když v rámci obřího trejdu za hvězdného Mikka Rantanena putoval z Caroliny do Colorada. Nyní by se mohl český útočník Martin Nečas v zámoří stěhovat znovu. Zbývá mu totiž poslední rok smlouvy a podle někdejšího hráče a současného analytika televize Sportsnet Nicka Kypreose údajně není v Denveru stoprocentně spokojený.



Část 1 / 6



V zámoří se v posledních týdnech rozjela vlna spekulací, ohledně potenciální výměny, kterou by Avalanche zamezili tomu, aby za rok o Nečase přišli bez náhrady. V následujících kapitolách najdete pět klubů, které by o služby šestadvacetiletého odchovance brněnské Komety mohly mít zájem.

Pokračování 2 / 6 Ottawa Senators Klub z kanadského hlavního města se v posledních letech pohyboval spíše v blízkosti suterénu ligové tabulky. Rozsáhlá přestavba kádru ale letos zdá se začala přinášet své ovoce a Senators se po sedmi letech opět probojovali do play-off, v němž však hned v prvním kole nestačili na Toronto. Moc nechybělo. 4 čeští hokejisté, kteří se mohli potkat ve Vancouveru Kádr Ottawy je velmi mladý, jeho ofenzivu táhnou především Tim Stützle a Brady Tkachuk. Produktivní křídelník, jako Nečas by tak tyto borce mohl vhodně doplnit a udělat z první formace Senators postrach pro nejednoho soupeře. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Detroit Red Wings Posílit své ofenzivní řady bude chtít také Detroit, který se o postup do vyřazovacích bojů neúspěšně pokouší již devět let. Také kádr Red Wings za tu dobu prošel velkou přestavbou a jejich generální manažer Steve Yzerman nedávno prohlásil, že je připraven být na přestupovém trhu velmi aktivní, aby tento půst v nadcházející sezoně konečně ukončil. Martin Nečas letí vzhůru. 7 Čechů, které od začátku sezony přeskočil v historické tabulce produktivity NHL Základ mají Red Wings solidní, v útoku řádí ostrostřelci Larkin, Raymond, či DeBrincat. Pokud bychom k tomu přidali Nečase, máme hned čtyři hráče s potenciálem brát v průměru bod na zápas. Jenže Detroit potřebuje posílit i o hráče do třetí či čtvrté formace, a především pak do obrany. Prostor pod platovým stropem by měl mít velký, je tak pravděpodobné, že trejdů a nabídek pro volné hráče s Yzermanovým podpisem v létě uvidíme hned několik. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Boston Bruins Pastrňák s Nečasem v jednom týmu? Pro české fanoušky by šlo o mimořádně atraktivní záležitost. Tak či tak, Bruins zřejmě čekají velice turbulentní roky. Poté, co Boston na jaře doslova rozprášil své mužstvo a zdánlivě za pakatel se zbavil klubové legendy Brada Marchanda, či Charlieho Coylea, se nyní ocitli na začátku kompletní přestavby. Jágr, Pastrňák a spol. 12 Čechů, kteří během jedné sezony v NHL posbírali aspoň 50 asistencí Je zřejmé, že „nové Bruins“ bude jejich manažer Don Sweeny chtít stavět v obraně kolem Charlieho McAvoye a v útoku právě kolem Pastrňáka, tedy dvou hráčů s dlouholetými smlouvami v ideálním hokejovém věku. A tak by se mohlo zdát, že právě Nečas by mohl být ideální volbou pro posílení týmové produktivity. A kdo ví, třeba by s Pastrňákem a Pavlem Zachou mohli dokonce vytvořit kompletně českou elitní formaci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Anaheim Ducks Také v Californii by se Nečas mohl potkat hned se dvěma českými spoluhráči a parťáky ze zlatého mistrovství světa v Praze. V Anaheimu totiž aktuálně působí brankář Lukáš Dostál a také obránce Radko Gudas, který dokonce plní roli kapitána. Magnet na úspěchy. 5 cenných trofejí, které už během kariéry získal Martin Nečas. Přidá i Stanley Cup? Ducks v útoku spoléhají na především na mladíky Carlsona, McTavishe, či Gauthiera, v kombinaci těchto mladých pušek se zkušenějšími hvězdami typu Terryho, Vatrana, či Killorna, se tak nabízí otázka, zdali by pro Nečase v sestavě vůbec našli odpovídající pozici. Hráč v ideálním věku, který má za sebou životní sezonu, se však odmítá těžko. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Philadelphia Flyers Mezi kluby, které by Nečase mohly oslovit, zámořští analytici zařazují také letce s Philadelphie. Také oni se již pět let v řadě museli obejít bez play-off a také oni by pod platovým stropem měli být schopni najít dostatek prostředků, aby z Nečase udělali jednoho z lídrů své ofenzivy. Vedle hráčů, jako jsou Konecny, či Couturier by český křídelník mohl zapadnout a přinést útoku Flyers konzistentní bodový příděl. Foto: Profimedia.cz