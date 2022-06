Bude se fotbal někdy hrát na čistý čas? To bychom se na konec zápasu asi načekali...

Rozhodčí mohou nastavit čas za střídání, branku, ošetřování. Je to ale trošku problém, dělají to totiž neadekvátně. Sudí přidá dvě minutky, přičemž v zápase padly dvě branky, střídalo se ostošest a ještě bylo ošetřováno pár hráčů – a to ne zrovna krátce.

A nejen výše zmíněné momenty znamenají prostoje. Polehávání hráčů na trávníku je dostatečně známým jevem. I gólmani si při rozehrávce rádi ponechají vteřinku či dvě na rozmyšlenou. Ne vždy je to nezbytné, co si budeme namlouvat.

Zahrávání rohových kopů je kapitola sama pro sebe, totéž vhazování, standardní situace. A minutky se sčítají.

V této souvislosti si většinou vybavím zápas české reprezentace s Kuvajtem na olympijských hrách v Sydney, kde míč ve hře byl velmi netradičním jevem a kvitovali jsme to většinou s překvapením a uznalým potleskem.

Takže co myslíte? Slovy korupčního klasika – je to dobrý nápad, špatný nápad, nebo jaký je to nápad?

Foto: Profimedia.cz