Bude Plzeň prodávat? 4 hráči, na kterých by Viktorka mohla zajímavě vydělat

V Plzni byli zvyklí, že jim do klubové kasy putovaly miliony z evropských pohárů. Do těch se ale Viktorka v uplynulém ročníku nedostala, a tak zřejmě bude muset šetřit. A možná také prodávat. Na kterých hráčích by západočeský klub mohl vydělat? Jaké jsou jejich tržní ceny podle portálu transfermarkt.de? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Aleš Čermák Tržní cena: 2 mil. eur Šestadvacetiletý záložník má za sebou čtvrtou sezonu v plzeňském dresu. Aleš Čermák navázal na loňský bodově úspěšný ročník a do statistik si připsal dalších sedm branek a tři asistence. Blýskl se třeba v utkání s Teplicemi, proti kterým dal hattrick, byly ale také zápasy, které mu nesedly. Bude v Plzni pokračovat, nebo to vyzkouší zase jinde? A co takový návrat do Sparty, kde by se setkal s Pavlem Vrbou, který na něj ve Viktorce hodně spoléhal? Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Jakub Brabec Tržní cena: 2,2 mil. eur V Plzni byl kapitánem, to ale nic nemění na tom, že by kabinu Viktorky mohl opustit. Osmadvacetiletý stoper, který se chystá i na EURO, se nevyhnul herním výkyvům a několikrát se spekulovalo o jeho plzeňském konci. O Jakuba Brabce údajně stojí ve Spartě, tam ale bude pokračovat Dávid Hancko. Ve hře je však prý také jeho odchod do Dinama Záhřeb. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pavel Bucha Tržní cena: 2,5 mil. eur Třiadvacetiletý záložník má za sebou zajímavou sezonu. Bodově dokonce nejlepší v kariéře. Pavel Bucha, jenž startoval i na EURU jednadvacítek, dal sedm branek a přidal k nim šest asistencí. Jeho jméno se skloňovalo dokonce s Manchesterem City. Tak vysoko nejspíš nemíří, Viktorka by jej ale mohla zajímavě zpeněžit. Foto: Barbora Reichova / CNC / Profimedia