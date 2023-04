Bude o ně zájem. 4 cizinci Slavie, které nejspíš čeká zajímavá kariéra v zahraničí

Ve slávistickém kádru působí řada cizinců. Někteří z nich patří ke klíčovým postavám týmu a zřejmě je jen otázkou času, kdy odejdou do zahraničí. Jména čtyř z nich najdete v následujících kapitolách.

Igoh Ogbu (23 let, Nigérie)

Nigerijský stoper přišel do Edenu v zimě. Některým posilám trvá aklimatizace ve Slavii déle, Igoh Ogbu se ale ihned postavil do základní sestavy a stal se jedním ze základních stavebních kamenů sešívaného týmu. Je mu teprve 23 let, má před sebou velkou budoucnost.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia