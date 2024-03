Bude o ně zájem. 3 mladé extraligové hvězdy, které by mohly odejít do NHL

Extraliga zdaleka není nejkvalitnější evropskou soutěží, stále je však ligou, která nabízí řadu zajímavých hráčů. Z extraligy vede cesta do dalších evropských soutěží, ale i do zámoří.

Také teď v extralize působí několik hráčů, kteří jsou pro zaoceánský trh zajímaví. Jména tří mladách hráčů, kteří by to mohli dotáhnout až do NHL, najdete v následujících kapitolách.