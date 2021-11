Bude o ně zájem. 3 cizinci, kteří by mohli zamířit do elitních ligových klubů

Čtyřiadvacetiletý Ewerton je v současné době jednou z největších ligových hvězd a na kontě má už pět branek a pět asistencí. Ve statistice přihrávek do gólových šancí je třetí nejlepší hráč soutěže, a tak bude hodně zajímavé sledovat, co se okolo něj bude dít.

Maksym Talovierov (Ukrajina, Dynamo České Budějovice)

Jednadvacetiletý ukrajinský stoper je třetím rokem v Českých Budějovicích. Maksym Talovierov si drží místo v základní sestavě Dynama, to by se ale už brzy mohlo změnit, o 195 centimetrů vysokém stoperovi totiž údajně uvažují i elitní ligové kluby. Spekuluje se hlavně o Slavii, ve které by se mohl sejít se svým krajanem Tarasem Kačarabou, jenž se z Edenu dostal až do reprezentace.

Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia