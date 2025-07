Bude Liverpool prodávat? Z Anfieldu by v létě mohlo odejít dalších 5 hráčů

Část 1 / 6



Kádr trenéra Arneho Slota dosud kromě Alexandera-Arnolda opustila také dosavadní brankářská dvojka Caoimhin Kelleher, který přestoupil do Brentfordu a mladý stoper Jarell Quansah, který zamířil do německého Leverkusenu. Klub, který v uplynulých týdnech ochromila tragická ztráta Portugalce Dioga Joty, jenž zahynul při autonehodě, však na trhu zřejmě bude nadále aktivní. Nákupy Liverpoolu, jejichž celková cenovka už letos v létě přesáhla částku 200 milionů eur, totiž zdaleka nemusejí končit. Nejvíce jsou s klubem z Merseyside spojováni obránce Crystal Palace Marc Guéhi a francouzský útočník Hugo Ekitiké z Frankfurtu. V hledáčku měl Slot údajně i Alexandera Isaka z Newcastlu. Dojít by však mohlo i k dalším odchodům. V následujících kapitolách najdete pětici hráčů, kteří by se během léta mohli s Anfieldem rozloučit.

Pokračování 2 / 6 Harvey Elliott Hvězda nedávného mistrovství Evropy do 21 let, která na Slovensku nasměrovala výběr Anglie k obhajobě titulu. V pouhých dvaadvaceti toho má talentovaný záložník za sebou už opravdu hodně, včetně dvou titulů z Premier League. V nabité sestavě Liverpoolu však nemá tolik prostoru, kolik by pro svůj optimální fotbalový rozvoj potřeboval a příchod Floriana Wirtze mu v tomto směru rozhodně nepomůže. Rodák z Londýna, který do Liverpoolu přišel v roce 2019 z Fulhamu, by tak mohl být jedním z těch, kteří by během léta přesídlit na novou adresu. Zájem by mohla mít celá řada anglických klubů, jisté však je, že Reds jej nebudou chtít pustit lacino. Cenovka by se údajně měla pohybovat okolo 45 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Kostantinos Tsimikas Příchod Milose Kerkeze, za nějž Liverpool Bournemouthu zaplatil bezmála 47 milionů eur, bude pravděpodobně znamenat, že jeden ze současných levých obránců bude muset jít z kola ven. Neochvějnou první volbou na této pozici byl v uplynulých letech Andrew Robertson, který se z podceňovaného dříče vypracoval na jednoho z nejlepších levých beků na světě. Zájem o něj během léta projevilo Atlético Madrid, vypadá to ale, že kapitán skotské reprezentace na Anfieldu zůstane a popere se s Kerkezem o místo v sestavě. To by však znamenalo, že na třetího v pořadí, řeckého reprezentanta Kostase Tsimikase, už zřejmě prostor nezbyde. Devětadvacetiletý rodák ze Soluně do na Merseyside přišel v roce 2020 a po celou dobu svého působení byl Robertsonovým spolehlivým záskokem. Nyní to však vypadá, že jeho dny v Liverpoolu by mohly být sečteny. Anglii by ale opouštět nemusel, zájem vyjádřilo hned několik klubů Premier League. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Ibrahima Konaté Tohle by byl pro Arneho Slota problém. Francouzský stoper byl v uplynulých letech důležitým článkem sestavy Reds a přijít po odchodu Jarrela Quansaha o dalšího středního obránce si Liverpool bez náhrady nemůže dovolit. Jenže Konatému, jehož tržní hodnota se odhaduje na zhruba 60 milionů eur, zbývá poslední rok smlouvy a téměř dvoumetrový rodák z Paříže údajně vyjádřil zájem po jejím vypršení odejít do Realu Madrid. Pokud se tedy Liverpoolu nepodaří se šestadvacetiletým bekem dohodnout na novém kontraktu, není vyloučeno, že jej již během tohoto léta prodají. To však nejspíš pouze v případě, že se podaří přivést Guéhiho a v ideálním případě ještě jednoho dalšího stopera. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Darwin Núñez Když za něj Reds před třemi lety Benfice zaplatili 85 milionů eur, mnozí jej srovnávali s Erlingem Haalandem, který v té době přicházel do konkurenčního Manchesteru City. Uruguajský útočník však pověst neomylného střelce nikdy zcela nenaplnil a nyní to vypadá, že by mohl Liverpool opustit za výrazně nižší částku. Núñezovo angažmá v Liverpoolu není vyloženým propadákem, očekávání však byla výrazně vyšší. Během tří sezon v dresu Reds nastřílel ve všech soutěžích 40 branek, kupily se však i jeho minely a spálené šance. A pokud se vedení klubu skutečně povede dotáhnout příchod Ekitikého, šestadvacetiletý sympaťák se zřejmě stane postradatelným. Zájem o jeho služby by mohla mít italská Neapol, ozvat se však údajně měly i kluby ze Saúdské Arábie. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Luis Díaz Kolumbijský křídelník patřil ke stěžejním hráčům mistrovské jízdy Reds v minulé sezoně, když jen v lize nastřílel 13 branek a na dalších sedm přihrál. Po utichnutí titulových oslav však údajně vyjádřil zájem z Liverpoolu odejít, načež se objevila celá řada zájemců. Těmi nejvážnějšími by měla být Barcelona a Bayern Mnichov, přičemž německý klub už do Anglie za Díaze poslal nabídku v hodnotě 68 milionů eur. Tu však Reds odmítli, hráči ostatně zbývají ještě dva roky smlouvy a klub tak s prodejem nemusí příliš spěchat. Pokud by však některý ze zájemců své úsilí zintenzivnil, je pravděpodobné, že by k přestupu nakonec během léta mohlo dojít. Foto: Profimedia.cz