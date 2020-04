Brzy se to zase rozběhne. Toto je 5 nejproduktivnějších hráčů aktuálního ročníku Fortuna ligy Petr Sobol Zdá se, že svítá naděje na konci tunelu. Fotbalová Fortuna liga by se měla zase rozběhnout – a nebude se bojovat jen o titul, ale také o triumfy v individuálních statistikách. 6 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii 654321 Pokud vše půjde tak, jak má, tak se fotbalová Fortuna liga rozběhne už na konci května. Bude zajímavé sledovat, jak se před prázdnými tribunami bude bojovat o titul, ve hře je ale také pomyslná koruna pro nejproduktivnějšího hráče ligy. Jména pěti fotbalistů, kteří jsou zatím v čele produktivity, najdete v následujících kapitolách. Jan Sýkora (FK Jablonec) – 13 bodů Šestadvacetiletý Jan Sýkora v průběhu loňské sezony odešel ze Slavie na hostování do Liberce a letos je v Jablonci. Na severu Čech se mu daří a k sedmi brankám přidal už šest asistencí. Bude mu to stačit na návrat do Edenu? Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia Martin Doležal (FK Jablonec) – 13 bodů Stejný počet bodů jako Sýkora má na kontě i jeho spoluhráč z Jablonce Martin Doležal. Devětadvacetiletý forvard je zároveň s deseti góly jedním z nejlepších střelců Fortuna ligy. Loni se trefil patnáctkrát, na jakou metu se dostane tentokrát? Foto: Profimedia.cz Lukáš Budínský (FK Mladá Boleslav) – 14 bodů Osmadvacetiletý záložník po loňské sezoně opustil Karvinou, kde plnil roli klíčového hráče. Stejnou pozici však má i v Mladé Boleslavi, za kterou letos dal už devět branek. Lukáš Budínský k tomu přidal i pět asistencí. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia Guélor Kanga (Sparta Praha) – 15 bodů Druhým nejproduktivnějším hráčem Fortuna ligy je Guélor Kanga. Devětadvacetiletý reprezentant z Gabonu v aktuálním ročníku dal už deset branek, ke kterým přidal pět nahrávek. Jeho dny ve Fortuna lize ale spějí ke konci, v létě by totiž měl odejít do zahraničí. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia Pavel Bucha (Viktoria Plzeň) – 16 bodů V čele ligové produktivity je Pavel Bucha. Bývalý slávistický záložník, jenž patří Plzni, na podzim hostoval v Mladé Boleslavi, v jejímž dresu dal šest branek a přidal čtyři nahrávky. V zimě se vrátil na západ Čech a v zápase s Příbramí se blýskl dokonce hattrickem. V Plzni už si připsal taky tři asistence. Foto: Barbora Reichova / CNC / Profimedia 654321 Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

