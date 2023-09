Brzy mohou začít padat hlavy. 4 ligoví trenéři, kteří jsou v ohrožení

Pokračování 4 / 5

Pavel Vrba (Zlín)

Nevyšla mu mise ve Spartě a pořádně mu zhořkl také návrat do Baníku. V průběhu minulého ročníku převzal Zlín, který dovedl k záchraně. Jenže v úvodu ročníku se tým z Baťova města trápí. Z osmi zápasů vyhrál jediný, má pouhé čtyři body a děsivé skóre 6:19. Ševci se krčí na dně tabulky a Pavel Vrba neví, co s týmem dál. „Možná to bylo moje poslední ligové utkání, co já vím?“ řekl po domácí porážce 1:7 od Plzně.

Foto: LUDĚK OVESNÝ / MAFRA / Profimedia