Bronzový Šalé a další Krakeni. 4 čeští hokejisté, které získal Seattle

Seattle získal i české hokejisty. Které? A kdo z Čechů to v organizaci zkoušel marně? Podívejte se.

Ještě v sezoně 2020/21 chytal první ligu za Havířov. Pak byl dva roky ve Vítkovicích a z Ostravy se odrazil do zámoří. Aleš Stezka podepsal smlouvu se Seattlem, v uplynulém ročníku ale chytal jen na farmě. Přesto se v létě rozhodl podepsat další kontrakt a opět bojuje o místo v kádru. Jak se mu daří? Na kontě má dalších 18 startů ve farmářském celku Coachella Valley Firebirds, na premiéru v NHL ovšem osmadvacetiletý gólman stále čeká.

Jedničkou draftu NHL v roce 2023 byl Kanaďan Connor Bedard. Z českých hráčů šel jako první Eduard Šalé, jehož získal z dvacáté pozice Seattle. Devatenáctiletý forvard následně opustil brněnskou Kometu, za kterou hrával extraligu, a odešel do zámoří. V uplynulém ročníku nastupoval v OHL, teď už hraje na farmě za Coachella Valley Firebirds. Ve 23 zápasech posbíral 13 (4+9) bodů. Další krok? NHL.

Kempný se neprosadil

Dařilo se mu v Chicagu, několik dalších let působil ve Washingtonu, se kterým získal i Stanley Cup. V létě roku 2022 Michal Kempný podepsal kontrakt se Seattlem, do kádru se ale nakonec neprosadil. V NHL si za tým nezahrál a na podzim stejného roku zamířil do Sparty. V té úřadující světový šampion působí stále.

