Brno je na dně. Toto je 5 zkušených hráčů, kteří působí v utrápené Zbrojovce

Luděk Pernica

Zkušený obránce a odchovanec klubu se do Zbrojovky vrátil v zimě. Před lety odešel z Brna do Jablonce, odkud poté zamířil do Plzně. Ve Viktorce zažil dobré časy, odehrál spoustu velkých zápasů, se Zbrojovkou má ale úplně jiné starosti. Čtyřiatřicetiletý bek si v tomto ročníku připsal devět startů, v posledním utkání proti Žižkovu se dostal na plac až v úplném závěru.