Brno je bez Muellera, ale s posilami. 5 nových hráčů, kteří v létě přišli do Komety

Kometa po sezoně přišla o Petera Muellera, který zamířil do Vítkovic. Pryč jsou i další hráči, brněnský klub je však na přestupovém trhu aktivní a přivedl už pět posil. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Zvučná posila do defenzivy. Tomáš Kundrátek dříve okusil NHL, letos hrál na olympiádě i na mistrovství světa ve Finsku, kde českému týmu pomohl k bronzu. Poslední tři roky byl dvaatřicetiletý bek oporou Ocelářů, teď už je ale hráčem Komety.

Pětadvacetiletý útočník v Kometě už působil, to bylo ale ještě v mládežnických kategoriích. Rok byl v Kanadě, působil taky v Litvínově, Zlíně či Porubě a v loňské sezoně si zahrál za Mladou Boleslav a Plzeň. Pětadvacetiletý forvard v průběhu minulého ročníku posbíral celkem 13 bodů, ty další už bude sbírat v Brně.

Stejně jako Kundrátek byl členem bronzové české party na mistrovství světa. Ve Finsku odehrál velmi dobrý turnaj a poté změnil dres. Spekulovalo se o jeho odchodu do Švýcarska, devětadvacetiletý houževnatý útočník si ale plácl s Kometou. V extralize tak bude hrát poprvé jinde než v Karlových Varech.

Radek Koblížek

Od jeho příchodu si v Brně hodně slibují. Radek Koblížek prošel mládežnickými týmy Komety, už v roce 2013 ale odešel do Finska, kde se hokejově rozvíjel. Čtyřiadvacetiletý útočník se dostal do kádru Kärpätu, nakoukl i do reprezentace a v průběhu posledního ročníku si zahrál taky za finské KooKoo, v jehož barvách se dostal celkově na 35 bodů. Teď se chystá na svou první extraligovou sezonu.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia