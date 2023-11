Brian Priske a spol. 5 zahraničních trenérů (mimo Slováků), kteří vedli české ligové kluby

Brian Priske

Přišel, viděl, zvítězil. Dánský kouč Brian Priske přišel do české ligy v roce 2022 z belgických Antverp a okamžitě dokázal pražskou Spartu dovést k mistrovskému titulu. Jako hráč oblékl čtyřiadvacetkrát reprezentační dres severského národního týmu a na klubové úrovni se radoval z vítězství v dánské lize a z triumfu v belgickém poháru. Dánskou Superligu dokázal vyhrát také v roli trenéra. Povedlo se mu to v roce 2020 s Midtjyllandem, kde dráhu kouče v roce 2011 odstartoval. Nyní je mu 46 let a zřejmě má před sebou světlou trenérskou budoucnost. Letenští jsou pod jeho vedením i v aktuální sezoně na čele tabulky a budou se bít o další ligové prvenství.