Bravo! 5 českých útočníků, kteří září v prestižní švýcarské National League

Filip Zadina (Davos) – 23 bodů

V roce 2018 se stal šestkou draftu NHL, ve kterém ho získal Detroit. Filip Zadina si však pevné místo v kádru Red Wings nikdy nezískal. V létě roku 2023 své angažmá v Detroitu ukončil a vydal se do San Jose. Ani u Sharks ale nezářil, a tak to prozatím v zámoří zabalil a odešel do Švýcarska. V Davosu se mu daří, dostal se do herní pohody a povedly se mu i Švýcarské hokejové hry. Pětadvacetiletý Zadina s Davosem kraluje tabulce, určitě zabojuje i o mistrovství světa.

Foto: Profimedia.cz