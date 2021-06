Brankářský kolotoč. 5 elitních českých gólmanů, kteří by v létě měli změnit dres

S přestupovým trhem určitě hodně zamává blížící se EURO. Ať už ale dopadne jakkoliv, v létě by mohlo změnit adresu pět elitních českých brankářů. Kteří to jsou? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Tomáš Vaclík - 32 let Poslední tři roky působil v Seville, která ho přivedla z Basileje. Ve Španělsku začal dobře, chytal pravidelně, jenže v posledním ročníku jen vysedával mezi náhradníky a letos jeho mise skončila. Se Sevillou získal titul v Evropské lize a ve Španělsku se mu hodně zalíbilo. V zemi by rád zůstal, čeká se však na to, jaké nabídky dostane. Před pár dny se objevily spekulace o tom, že by dvaatřicetiletá reprezentační jednička mohla zamířit do Realu Madrid. To by bylo něco! Foto: Profimedia.cz

Jiří Pavlenka – 29 let Stejně jako Vaclík se chystá na EURO. Na rozdíl od něj má ještě smlouvu v Brémách, jenže v těch zřejmě nezůstane. Werder totiž sestoupil z Bundesligy a ambice devětadvacetiletého gólmana jsou rozhodně vyšší, než jen druhá německá liga. Bývalý gólman Baníku a Slavie by tak po čtyřech letech mohl změnit dres. Dříve jej údajně sledoval Liverpool či Barcelona, o nabídky by tak neměl mít nouzi. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Kolář - 26 let Stala se z něj hvězda ligy, Ondřej Kolář předváděl parádní výkony, na domácí scéně zářil a v Evropské lize dovedl Slavii do čtvrtfinále. Ukázal ohromnou sílu, když se vrátil po děsivém zranění, které mu způsobil Kemar Roofe z Rangers, a znovu si nahlas řekl o velký přestup. Ostatně, na ten má v 26 letech ideální čas. Slavia už dříve smetla ze stolu nabídku na 400 milionů korun, Kolář je ale stále v kurzu. A tentokrát by se odchodu do zahraničí nejspíš nebránil. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Koubek – 28 let Bývalý gólman Liberce či Sparty býval zvyklý chytat pravidelně. Ve francouzském Rennes zářil a do brány se postavil i po svém přestupu do Augsburgu. Jenže už v závěru své první bundesligové sezony přišel o místo mezi třemi tyčemi a letos se nedostal do akce ani jednou. Zároveň ztratil místo reprezentační trojky, nejede ani na EURO a měl by vyřešit, co s ním bude dál. Zůstane v Německu, kde nechytá, nebo zamíří jinam? Foto: Profimedia.cz