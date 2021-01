Brankářské rošády ve Slavii. 3 gólmani, kteří se během chvíle „protočili“ v Edenu

Třiadvacetiletý Jan Stejskal v minulé sezoně odchytal 13 zápasů za Mladou Boleslav, odkud se na začátku letošního ročníku přestěhoval na hostování do Edenu. Za Slavii si ale nepřipsal ani jeden start a v zimě se vrátil zpátky do města Škodovky.

Marek Boháč

Dvaatřicetiletý Marek Boháč byl na podzim oporou nováčka z Pardubic, ty o něj ale možná přijdou. Zkušený gólman by se totiž mohl přestěhovat na půlroční hostování do Edenu, kde by měl krýt záda Kolářovi. Opačným směrem by měl putovat Markovič.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia