Brankářské poklady. 4 gólmani, které Sparta prodala za pořádný ranec peněz

Po sezoně zvedl kotvy a zamířil do švýcarské Basileje, která za něj zaplatila zhruba 75 milionů korun. A jeho cena ještě výrazně vzrostla. Později totiž přestoupil do Sevilly za dalších 156 milionů korun.

Nejdříve se na Letné přetahoval o místo s Martinem Dúbravkou, na konci srpna roku 2017 mu ale přenechal místo jedničky mezi tyčemi a zamířil do Francie. Rennes za něho zaplatilo 78 milionů korun.

Tomáš Koubek strávil na Letné jedinou sezonou. Poté zamířil do Rennes. Sparta ho koupila po domácím Euru jednadvacítek, na kterém překvapivě dostal přednost před Jiřím Pavlenkou. Pražané za něho poslali do Hradce Králové asi deset milionů korun, Koubek však ještě rok hostoval v Liberci. Pod Ještědem podával výborné výkony a poté byl už sparťanskou jedničkou.

Petr Čech (Rennes) – 140 milionů korun

Petr Čech začínal v Plzni. Tam ale jeho kvalitám nevěřili, a tak mladý brankář zamířil do Blšan. V úvodním ligovém zápase se blýskl proti Spartě, do jejíhož kádru v roce 2001 přestoupil.

Na Letné strávil pouhý rok, přesto se nesmazatelně zapsal do srdcí fanoušků. Čech zářil v Lize mistrů, v domácí soutěži zasáhl do 27 zápasů a vytvořil rekord v ligové neprůstřelnosti, který dodnes činí 907 minut. Následně odjel se lvíčaty na „malé“ Euro, ve finálovém rozstřelu vychytal Francouze, stal se nejlepším hráčem šampionátu a přestoupil do Rennes. Francouzský klub za něho zaplatil zhruba 140 milionů korun.

Foto: Profimedia.cz