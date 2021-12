Brankářské naděje. 3 mladí čeští gólmani, kteří by mohli být příští rok draftováni do NHL

Sedmnáctiletý brněnský rodák a odchovanec Komety Michael Schnattinger toho v českých reprezentačních týmech moc neodchytal, přesto o něm v zámoří vědí. V aktuálním ročníku hájí branku brněnského celku v juniorské extralize, může však jako hostující hráč naskakovat na led také ve druhé lize dospělých v dresu Přerova. Není vyloučeno, že do konce sezony by se mohl také za určitých okolností dočkat debutu v extralize v barvách Komety.

Jan Špunar (HC Olomouc)

V brance olomoucké juniorky je v aktuální sezoně jedničkou sedmnáctiletý Jan Špunar. Talentovaný mladík, který oslaví osmnácté narozeniny až teprve pár dní před draftem v roce 2022, prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry a živí naději, že by to jednou mohl dotáhnout až do toho seniorského. Není nepravděpodobné, že by se do konce aktuálního ročníku mohl dočkat premiéry v extralize dospělých.

Foto: Profimedia.cz