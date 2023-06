Brankáři v permanenci. 5 gólmanů z Fortuna ligy, kteří v sezoně 2022/23 kryli nejvíc střel

Do zápasů Fortuna ligy v nedávno skončené sezoně zasáhlo 41 brankářů. Ale zatímco někteří se možná trochu nudili z nedostatku práce, jiní gólmani byli doslova v ohni střel a mezi tyčemi si moc nevydechli. Pět borců, kteří pochytali nejvíc střel, najdete v následujících kapitolách.

5. Jindřich Staněk (Viktoria Plzeň) Zásahy: 99

Inkasované góly: 36

Úspěšnost zásahů: 73,3 % Brankář Jindřich Staněk prošel mládežnickými týmy pražské Sparty a měl našlápnuto k tomu, aby se jednou postavil mezi tyče jako gólman prvního celku. V roce 2014 odešel z Letné na hostování do anglického Evertonu, po návratu z ostrovů už s ním ale přestali v pražském klubu počítat. Na cestě vzhůru. 5 fotbalistů z české ligy, jejichž tržní cena podle portálu TransferMarkt vyskočila nejvíc nahoru V roce 2016 zamířil do Českých Budějovic, odkud přišel v polovině sezony 2019/20 na hostování do Plzně a následně na západ Čech přestoupil. Ve Viktorce se stal brankářskou jedničkou a v ročníku 2021/22 chytal ve famózní formě. Na kontě měl 14 vychytaných nul a úspěšnost zásahů 80,7 %. V aktuální sezoně byl na tom v tomto ohledu poněkud hůře (73,3 %). Ještě loni v červnu ho portál TransferMarkt oceňoval na tři miliony eur, ale před koncem roku jeho tržní hodnotu zvýšil o dalšího půldruhého milionu. Na západě Čech má smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

4. Filip Nguyen (1. FC Slovácko) Zásahy: 101

Inkasované góly: 45

Úspěšnost zásahů: 69,2 % Po čtyřech sezonách v Liberci se brankář Filip Nguyen rozhodl změnit povětří a od ročníku 2021/22 hájí barvy Slovácka. Třicetiletý borec v minulé sezoně v 26 zápasech vychytal osmkrát čisté konto a měl velkou zásluhu na tom, že mužstvo z Uherského Hradiště dýchalo na záda elitní trojce, v níž byla slavná pražská „S“ a plzeňská Viktoria. I díky jeho aktivní hře se Slovácko stalo štikou ligy a probojovalo do evropských pohárů. V ročníku 2022/23 odchytal 34 ligových utkání a v nich jedenáctkrát udržel čisté konto a kryl 101 střel protivníka. Foto: Profimedia.cz

3. Olivier Vliegen (Slovan Liberec) Zásahy: 102

Inkasované góly: 41

Úspěšnost zásahů: 71,3 % Krátce před dvacátými narozeninami – v zimě roku 2019 – se upsal belgický brankář Olivier Vliegen Liberci. Talentovaný mladík si předtím prošel akademiemi Genku a Anderlechtu, Slovan ho však nejdříve poslal hostovat do Vlašimi a posléze na Slovensko do Senice. Jak by jim to spolu šlo? Takto by vypadala jedenáctka z nejdražších cizinců ve Fortuna lize V minulé sezoně debutoval v české nejvyšší soutěži a naskočil do pěti utkání. Na podzim už byl nezpochybnitelnou jedničkou mezi tyčemi liberecké branky. Do konce ročníku odchytal 28 utkání, inkasoval v nich 41 branek, pětkrát udržel čisté konto a kryl 102 střeleckých pokusů. Jeho tržní cena jde neustále nahoru a podle portálu TransferMarkt nyní činí 350 tisíc eur. Na severu Čech má podepsaný kontrakt do léta roku 2024. Foto: Profimedia.cz

2. Martin Berkovec (Zbrojovka Brno) Zásahy: 107

Inkasované góly: 58

Úspěšnost zásahů: 64,8 % Martin Berkovec v lize debutoval za Slavii už v sezoně 2011/12. V dalším ročníku už byl jedničkou mezi tyčemi. V Edenu si ale nedokázal nastálo vybojovat silnou pozici a v průběhu sezony 2016/17 z pražského klubu odešel. Kolář, Mandous a spol. 7 posledních brankářských jedniček fotbalové Slavie Zahrál si v dresu Bohemians, Karviné a posléze pomohl Brnu zpět do nejvyšší soutěže. Za Zbrojovku odchytal v nedávno skončeném ročníku 32 střetnutí, čtyřikrát udržel čisté konto, třikrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Kryl 107 střel, které mířily mezi tyče, přesto to nestačilo mužstvu z moravské metropole k záchraně mezi elitou. Foto: Profimedia.cz