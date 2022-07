Brankáři na nové adrese. 3 čeští gólmani, kteří v NHL v minulých dnech změnili klub

Několik let působil v Detroitu. Chytal taky za Philadelphii, Carolinu a poslední rok byl v Torontu. Ten ale Petru Mrázkovi nevyšel a Maple Leafs se jej pokoušeli už v průběhu ročníku zbavit. Po sezoně ale třicetiletý Mrázek v klubu už skončil a odešel do Chicaga. Na novou výzvu se těší, má velkou šanci, že se stane jedničkou.

Devětadvacetiletý gólman míří po několika letech v Calgary už do třetí organizace. Ročník 2020/21 dochytal v Torontu, v uplynulé sezoně hájil branku Nashvillu a teď si plácl s Winnipegem, ve kterém dříve působil Ondřej Pavelec. Zkušený Rittich, jenž v minulé sezoně zasáhl do 18 duelů, podepsal s Jets roční smlouvu na 900 tisíc dolarů.

Vítek Vaněček (New Jersey Devils)

Vítek Vaněček odchytal během posledních dvou ročníků 82 zápasů za Washington. U Capitals si budoval dobrou pozici, o post jedničky bude ale bojovat jinde. Washington jej totiž vyměnil do New Jersey, které obětovalo pozici ve 2. a 3. kole letošního draftu. New Jersey kromě Vaněčka získalo ještě 46. místo ve druhém kole draftu NHL.

Foto: Profimedia.cz