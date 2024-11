Brankáři a hokejová reprezentace. Kdo nejede a kdo bude na Karjale jedničkou?

Ondřej Kacetl (Oceláři Třinec)

Ocelářům vychytal několik titulů v řadě, vždy září v závěru ročníku, a hlavně v play-off. Pokud by před domácím světovým šampionátem vypadl některý z gólmanů z NHL, jel by do Prahy on, taková byla dohoda. Premiérové reprezentační pozvánky se ale dočkal až teď, ve 34 letech, paradoxně v době, kdy se Třinci příliš nedaří. Trenéři si ho chtějí otestovat, jestli zvládne i náročnou mezinárodní úroveň. Ondřej Kacetl je na tuto výzvu připraven, na Karjala Cupu by měl být jedničkou.