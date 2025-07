Brankáře Jaroše čeká holandská výzva. Za Ajax si v minulosti zahráli i tři další Češi

Pokračování 2 / 4

Václav Černý (29 zápasů, 2014 – 2019)

Stejně jako Jaroš se narodil v Příbrami a stejně jako on se už v útlém věku vydal rozvíjet své fotbalové dovednosti do zahraničí. Útočník Václav Černý se do Nizozemska stěhoval už v šestnácti letech a ve slavné akademii Ajaxu se postupně propracoval přes mládežnické kategorie až do seniorského A-týmu. V něm debutoval v srpnu 2015, jeho další postup v klubové hierarchii však později zkomplikovalo vážné zranění kolene. Celkem Černý za Ajax nastoupil do devětadvaceti soutěžních zápasů, v nichž čtyřikrát skóroval.

Eredivisi si český reprezentant následně zahrál také za Utrecht a Twente, odkud v roce 2023 po skvělé sezoně zamířil do bundesligového Wolfsburgu. V uplynulé sezoně pak v rámci hostování nastupoval za skotské Rangers.

Foto: Profimedia.cz