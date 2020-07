Brankář Kolář už je zase v kurzu. Podívejte se, které kluby o něj projevily zájem

AFC Ajax

Pamatujete na loňský ročník Ligy mistrů? Ajax se tehdy dostal až do semifinále a patřil k postrachům všech favoritů. Slavný klub z Amsterdamu je nizozemskou jedničkou, dříve už v něm hráli Tomáš Galásek, Zdeněk Grygera nebo Václav Černý. Pro Koláře by to byla velmi zajímavá zkušenost, z Ajaxu je to navíc ještě blíž do nejprestižnějších soutěží v Evropě.

Foto: Profimedia.cz